https://ria.ru/20240905/serbija-1970822570.html

В Сербии назвали санкции США глобальным ударом по свободе слова

В Сербии назвали санкции США глобальным ударом по свободе слова - РИА Новости, 05.09.2024

В Сербии назвали санкции США глобальным ударом по свободе слова

Введение Соединенными Штатами санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня" является глобальным ударом по свободе слова и свободе СМИ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:03

2024-09-05T14:03

2024-09-05T14:31

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сербия

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маргарита симоньян

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БЕЛГРАД, 5 сен – РИА Новости. Введение Соединенными Штатами санкций в отношении медиагруппы "Россия сегодня" является глобальным ударом по свободе слова и свободе СМИ, заявил РИА Новости министр без портфеля в правительстве Сербии, ответственный за вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович. США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Введение санкций США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" - это, безусловно, глобальный удар по свободе слова и свободе СМИ. Это абсолютно скандальное и политически ангажированное решение. США много говорят про демократические ценности, одной из основ которых является свобода слова и возможность представителей СМИ, в том числе оппозиционных, беспрепятственно осуществлять свою профессиональную деятельность. Но на деле, как мы видим, картина совершенно иная", - сказал Попович. Он отметил, что США просто не хотят слышать другую точку зрения, их эгоцентризм переходит все границы. "Хуже всего, что они лишают своих граждан доступа к альтернативным источникам информации, нарушая тем самым и их права. Как вы знаете, у нас в Сербии, в отличие от США, официально работают самые разные СМИ, и никаких ограничений на их деятельность нет. Российские СМИ представляют свою точку зрения, точку зрения России на важнейшие события, происходящие в мире, независимо от того, нравится она кому-либо или нет. Поэтому наши граждане сами выбирают, из каких источников им получать информацию", - сказал член сербского правительства, подчеркнув, что это отвечает базовым ценностям любого современного демократического общества. Попович также является сопредседателем российско-сербской межправительственной комиссии по научно-техническому и экономического сотрудничеству, в ноябре 2023 года он попал в санкционный список США.

https://ria.ru/20240905/peskov-1970788345.html

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970644206.html

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сша, сербия, россия, маргарита симоньян