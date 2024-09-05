https://ria.ru/20240905/semya-1970676964.html

В Минтруде рассказали о среднем возрасте многодетных родителей

В Минтруде рассказали о среднем возрасте многодетных родителей - РИА Новости, 05.09.2024

В Минтруде рассказали о среднем возрасте многодетных родителей

Средний возраст многодетных родителей в России составляет 38 лет, а самый молодой - 36 лет в Еврейской автономной области, сообщила первый заместитель министра... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:27

2024-09-05T04:27

2024-09-05T10:40

общество

россия

еврейская автономная область

забайкальский край

ольга баталина

дальневосточный федеральный университет

социальный навигатор

год семьи

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Средний возраст многодетных родителей в России составляет 38 лет, а самый молодой - 36 лет в Еврейской автономной области, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "В целом по РФ средний возраст родителей в многодетной семье - 38 лет, собственно, точно такие же значения и в целом по Дальневосточному округу", - сказала Баталина на сессии "Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих" на ВЭФ. По её данным, самые молодые многодетные семьи - 36 лет - находятся в Еврейской автономной области, 37 лет - в Забайкальском крае, а в Приморском крае, в Республике Саха (Якутия) - 39 лет. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/rozhdaemost-1970673205.html

россия

еврейская автономная область

забайкальский край

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общество, россия, еврейская автономная область, забайкальский край, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, социальный навигатор, год семьи