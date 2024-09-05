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Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что мечтает о селфи с министром
Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что мечтает о селфи с министром - РИА Новости, 05.09.2024
Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что мечтает о селфи с министром
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на ВЭФ селфи с девушкой, которая сказала, что сфотографироваться с главой МИД РФ - её мечта, передаёт... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:06
2024-09-05T08:06
2024-09-05T08:38
общество
дальневосточный федеральный университет
сергей лавров
владивосток
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на ВЭФ селфи с девушкой, которая сказала, что сфотографироваться с главой МИД РФ - её мечта, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мечты сбываются", - сказал девушке министр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, дальневосточный федеральный университет, сергей лавров, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Дальневосточный федеральный университет, Сергей Лавров, Владивосток, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что мечтает о селфи с министром
Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что селфи с министром — ее мечта