https://ria.ru/20240905/selfi-1970698650.html

Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что мечтает о селфи с министром

Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что мечтает о селфи с министром - РИА Новости, 05.09.2024

Лавров сделал фото с девушкой, сказавшей, что мечтает о селфи с министром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на ВЭФ селфи с девушкой, которая сказала, что сфотографироваться с главой МИД РФ - её мечта, передаёт... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:06

2024-09-05T08:06

2024-09-05T08:38

общество

дальневосточный федеральный университет

сергей лавров

владивосток

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал на ВЭФ селфи с девушкой, которая сказала, что сфотографироваться с главой МИД РФ - её мечта, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мечты сбываются", - сказал девушке министр. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20230727/selfi-1886427573.html

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общество, дальневосточный федеральный университет, сергей лавров, владивосток, вэф — 2024 (восточный экономический форум)