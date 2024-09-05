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Поверка газового счетчика на дому 2024 цена, сроки, как сделать, кто проводит
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12:46 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/schetchik-1758442466.html
Поверка газового счетчика: как не нарваться на мошенников - советы юриста
Поверка газового счетчика на дому 2024 цена, сроки, как сделать, кто проводит
Поверка газового счетчика: как не нарваться на мошенников - советы юриста
Поверка газового счетчика — обязательная диагностика оборудования в квартире или частном доме. Специализированные службы выезжают по адресу потребителя и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:46
2024-09-05T12:46
жкх
россия
природный газ
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Поверка газового счетчика — обязательная диагностика оборудования в квартире или частном доме. Специализированные службы выезжают по адресу потребителя и исследуют устройство, чтобы выявить неисправности. О том, как проходит процедура, можно ли сделать поверку без снятия и сколько стоит услуга — цены в 2024 году— в материале РИА Новости.Что такое поверка газового счетчикаГазовый счетчик, как и любое другое оборудование, может со временем изнашиваться и приходить в негодность. Поверка — исследование работоспособности устройства, которое позволяет установить точность проводимых прибором измерений и вовремя выявить неисправности. Проводить эту процедуру должен каждый владелец счетчика согласно ст. 13 закона "Об обеспечении единства измерений".“Обязанность следить за истечением сроков поверки и проводить поверку возложена на собственника квартиры или частного дома. Это следует из пункта пункта 81 постановления правительства №354 от 06.05.2021 года,” — поясняет Дмитрий Бурняшев, юрист и эксперт по вопросам ЖКХ.Срок поверки указывается в сопроводительной документации на счетчик (например, в техническом паспорте). По общему правилу этот период начинает исчисляться не с даты установки прибора, а с даты поверки, указанной в технической документации, отметил эксперт.ЦелиГлавная цель поверки газового счетчика — удостовериться в правильной работе устройства. Исправный прибор предоставляет верные данные, тем самым обеспечивая правильную оплату потребленного ресурса и экономию денежных средств. Когда устройство работает с перебоями или испорчено, владельцу помещения придется платить за коммунальные услуги по нормативу, который бывает существенно выше реального потребления.Виды поверокПоверки бывают нескольких видов: первичная, периодическая и внеочередная. Каждая из этих процедур имеет свои особенности.ПервичнаяПроисходит на производстве еще до того, как счетчик поступил в продажу. При покупке оборудования выдается технический паспорт, где стоит отметка о проведенной поверке, результаты которой действительны до определенной даты. Этот документ подтверждает, что счетчик работоспособен и безопасен в использовании.ПериодическаяПериодическая или плановая поверка проводится в сроки, указанные в техническом паспорте устройства. У каждого оборудования они разные. При этом периодическая поверка дает гарантию на отсутствие погрешностей в измерениях в следующий срок службы.ВнеочереднаяВнеплановая или внеочередная поверка газового счетчика необходима в случае сбоя в работе оборудования. Это может быть необычный шум, стуки, вибрации или непривычно низкие/высокие показатели. При малейших подозрениях рекомендуется провести внеплановую диагностику, обратившись в специализированную организацию.Кто проводитПоверкой газового оборудования занимаются работники газовой службы, компании-подрядчики или специализированные фирмы. Эту информацию можно уточнить у управляющей компании или же у организации, которая предоставляет газ.Сейчас граждане нередко сталкиваются с мошенничеством в вопросах поверки газового счетчика, говорит Дмитрий Бурняшев:“Организация, которая оказывает услуги по поверке, должна иметь аккредитацию от Росаккредитации. Сведения о таких компаниях являются общедоступными и наличие документа можно проверить по ссылке, зная название или ИНН организации. Если есть сомнения относительно аккредитации, то можно также обратиться в вашу газовую компанию. Сотрудники помогут соориентироваться в поиске компаний, а может и предложат свои услуги”.По словам эксперта, чаще всего люди попадаются на уловки мошенников, которые раскидывают по почтовым ящикам "страшилки" о нормативных начислениях и о срочной поверке счетчиков. Аккредитованные организации настолько загружены, что им попросту некогда заниматься такими делами. Поэтому такая яркая реклама — первый признак мошенников. Если вы получили такую бумагу, то позвоните в газовую службу и проконсультируйтесь о сроках поверки вашего счетчика, советует Дмитрий Бурняшев.Как проходитПрежде чем выполнить поверку, служба связывается с владельцем и назначает дату процедуры. Затем работники организации прибывают на место и действуют по регламенту: если с собой имеется мобильная станция, то поверку выполняют на месте. Если же нет, то счетчик демонтируют и забирают с собой, при этом устанавливая временное оборудование (лучше всего предварительно уточнить, как будет проходить процедура). Снятие устройства обязательно отображается в документе, копию которого выдают владельцу. Его необходимо сохранить до момента установки прежнего или нового прибора.“Результаты процедуры оформляются свидетельством о поверке, в котором указывается дата поверки, компания-поверитель, а также результаты поверки. Кроме того, в паспорте на счетчик делается отметка о проведенной поверке. До сентября 2020 года свидетельства были в бумажном виде. С указанной даты организация-поверитель в обязательном порядке вносит сведения в реестр, который является общедоступным. Собственник по номеру счетчика может получить результаты поверки, что снижает риск мошеннических операций. Выдача бумажных свидетельств производится по требованию собственника и не обязательна”, — поясняет юрист.ПравилаОсновные правила при проведении процедуры:Стоимость услугиЗачастую поверка включает демонтаж оборудования, исследование в лаборатории, опломбировку, ремонт или замену. Поэтому общая стоимость процедуры может варьироваться от 1500 до 5000 рублей.ДокументыПеред перед приходом сотрудников специализированной организации необходимо собрать следующий пакет документов:По завершении процедуры потребителю выдают акт поверки.Длительность процедурыПоверка устройства в лаборатории занимает от 15 до 30 дней — это в том случае, если необходимо снятие. Если же этого не требуется, то сама процедура может длиться всего 15-30 минут, но нужно учитывать время прибытия специалистов.СрокиСроки поверки газовых счетчиков зависят от модели, возраста и исправности устройства. Чаще всего это межповерочный интервал в пять, восемь, десять или 12 лет. Например, у счетчиков, выпущенных до 2005 года, интервал составляет восемь лет, в то время как у более новых превышает 10. В случае, если исправность оборудования под вопросом, то нельзя дожидаться срока плановой поверки, а нужно незамедлительно вызывать специалистов в день обнаружения неполадок.Ответственность за просрочкуПросроченная поверка или поврежденный прибор — риск переплаты коммунальным службам. Если срок службы счетчика на исходе и владелец какое-то время избегал процедуры, то за такое не предусмотрен штраф и не перекрывают газ. Но с неповеренным устройством расходы на услугу могут возрасти в разы из-за оплаты по нормативу.Однако благодаря решению Верховного суда РФ (дело № 310-ЭС 19-27004), россияне могут подать на перерасчет платежей, так как не прошедший поверку счетчик считается по умолчанию исправным, если не доказано иное.Оштрафовать собственника могут только в том случае, если он не пустил в дом сотрудников газовой службы для поверки оборудования. Закон предусматривает штраф для граждан в размере от 1000 до 2000 рублей.Но если в ходе поверки было доказано магнитное вмешательство в работу счетчика газа, абонента могут обязать возместить сумму за потребленный газ (его общий объем вычисляют по среднему значению) за время, прошедшее с последней поверки, но не более трех месяцев. Причем к получившейся сумме будет применен коэффициент 10. Управляющая компания также имеет право подать на абонента в суд за умышленное хищение, в этом случае к гражданину могут назначить дополнительные штрафные санкции.Законопроект об отмене поверкиНа данный момент процедура тестирования проводится согласно регламенту, установленному законодательством. Отмена поверки газовых счетчиков не проводилась.Изменения в 2024 годуС мая 2023 года утвержден новый стандарт для счетчиков газа. Он устанавливает методику периодической поверки приборов учета, кроме тех, которые имеют программное обеспечение. Процедура поверки включает в себя внешний осмотр, опробование, определение относительной погрешности, проверку на магнитное вмешательство и оформление результатов без демонтажа.В 2024 году, в соответствии с внесёнными правительством изменениями в Правила предоставления коммунальных услуг - единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки бытовых счетчиков становится электронная регистрация.
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жкх, россия, природный газ
ЖКХ, Россия, Природный газ

Поверка газового счетчика: как не нарваться на мошенников - советы юриста

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПродавец-консультант держит в руках газовый счетчик
Продавец-консультант держит в руках газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Оглавление
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Поверка газового счетчика — обязательная диагностика оборудования в квартире или частном доме. Специализированные службы выезжают по адресу потребителя и исследуют устройство, чтобы выявить неисправности. О том, как проходит процедура, можно ли сделать поверку без снятия и сколько стоит услуга — цены в 2024 году— в материале РИА Новости.

Что такое поверка газового счетчика

Газовый счетчик, как и любое другое оборудование, может со временем изнашиваться и приходить в негодность. Поверка — исследование работоспособности устройства, которое позволяет установить точность проводимых прибором измерений и вовремя выявить неисправности. Проводить эту процедуру должен каждый владелец счетчика согласно ст. 13 закона "Об обеспечении единства измерений".
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“Обязанность следить за истечением сроков поверки и проводить поверку возложена на собственника квартиры или частного дома. Это следует из пункта пункта 81 постановления правительства №354 от 06.05.2021 года,” — поясняет Дмитрий Бурняшев, юрист и эксперт по вопросам ЖКХ.
Срок поверки указывается в сопроводительной документации на счетчик (например, в техническом паспорте). По общему правилу этот период начинает исчисляться не с даты установки прибора, а с даты поверки, указанной в технической документации, отметил эксперт.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПродавец-консультант держит в руках газовый счетчик в магазине газового оборудования АО "Газпром газораспределение Тамбов" в Тамбове
Продавец-консультант держит в руках газовый счетчик в магазине газового оборудования АО Газпром газораспределение Тамбов в Тамбове - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Продавец-консультант держит в руках газовый счетчик в магазине газового оборудования АО "Газпром газораспределение Тамбов" в Тамбове

Цели

Главная цель поверки газового счетчика — удостовериться в правильной работе устройства. Исправный прибор предоставляет верные данные, тем самым обеспечивая правильную оплату потребленного ресурса и экономию денежных средств. Когда устройство работает с перебоями или испорчено, владельцу помещения придется платить за коммунальные услуги по нормативу, который бывает существенно выше реального потребления.

Виды поверок

Поверки бывают нескольких видов: первичная, периодическая и внеочередная. Каждая из этих процедур имеет свои особенности.
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Первичная

Происходит на производстве еще до того, как счетчик поступил в продажу. При покупке оборудования выдается технический паспорт, где стоит отметка о проведенной поверке, результаты которой действительны до определенной даты. Этот документ подтверждает, что счетчик работоспособен и безопасен в использовании.

Периодическая

Периодическая или плановая поверка проводится в сроки, указанные в техническом паспорте устройства. У каждого оборудования они разные. При этом периодическая поверка дает гарантию на отсутствие погрешностей в измерениях в следующий срок службы.
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Внеочередная

Внеплановая или внеочередная поверка газового счетчика необходима в случае сбоя в работе оборудования. Это может быть необычный шум, стуки, вибрации или непривычно низкие/высокие показатели. При малейших подозрениях рекомендуется провести внеплановую диагностику, обратившись в специализированную организацию.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проверка газового оборудования в жилых домах

Кто проводит

Поверкой газового оборудования занимаются работники газовой службы, компании-подрядчики или специализированные фирмы. Эту информацию можно уточнить у управляющей компании или же у организации, которая предоставляет газ.
Сейчас граждане нередко сталкиваются с мошенничеством в вопросах поверки газового счетчика, говорит Дмитрий Бурняшев:
«
“Организация, которая оказывает услуги по поверке, должна иметь аккредитацию от Росаккредитации. Сведения о таких компаниях являются общедоступными и наличие документа можно проверить по ссылке, зная название или ИНН организации. Если есть сомнения относительно аккредитации, то можно также обратиться в вашу газовую компанию. Сотрудники помогут соориентироваться в поиске компаний, а может и предложат свои услуги”.
По словам эксперта, чаще всего люди попадаются на уловки мошенников, которые раскидывают по почтовым ящикам "страшилки" о нормативных начислениях и о срочной поверке счетчиков. Аккредитованные организации настолько загружены, что им попросту некогда заниматься такими делами. Поэтому такая яркая реклама — первый признак мошенников. Если вы получили такую бумагу, то позвоните в газовую службу и проконсультируйтесь о сроках поверки вашего счетчика, советует Дмитрий Бурняшев.
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Как проходит

Прежде чем выполнить поверку, служба связывается с владельцем и назначает дату процедуры. Затем работники организации прибывают на место и действуют по регламенту: если с собой имеется мобильная станция, то поверку выполняют на месте. Если же нет, то счетчик демонтируют и забирают с собой, при этом устанавливая временное оборудование (лучше всего предварительно уточнить, как будет проходить процедура). Снятие устройства обязательно отображается в документе, копию которого выдают владельцу. Его необходимо сохранить до момента установки прежнего или нового прибора.
«
“Результаты процедуры оформляются свидетельством о поверке, в котором указывается дата поверки, компания-поверитель, а также результаты поверки. Кроме того, в паспорте на счетчик делается отметка о проведенной поверке. До сентября 2020 года свидетельства были в бумажном виде. С указанной даты организация-поверитель в обязательном порядке вносит сведения в реестр, который является общедоступным. Собственник по номеру счетчика может получить результаты поверки, что снижает риск мошеннических операций. Выдача бумажных свидетельств производится по требованию собственника и не обязательна”, — поясняет юрист.
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Правила

Основные правила при проведении процедуры:
  • срок плановой поверки устанавливает производитель, а в случае неполадок владелец обязан самостоятельно назначить внеплановую поверку, либо обратиться к продавцу за заменой оборудования, если еще не вышел гарантийный срок;
  • доставка прибора в центр метрологии полностью зависит от владельца;
  • снятие счетчика проводится только в присутствии поставщика газа (специалист должен проверить сохранность пломбы и снять показания);
  • если близится плановая поверка, сотрудник организации обязан уведомить о будущем визите;
  • поверять приборы вправе любая аккредитованная организация. Такой компанией может быть поставщик газа. Выбор фирмы по поверке всегда за потребителем;
  • у специалиста должно быть направление на поверку с печатью и подписями руководителей службы.

Стоимость услуги

Зачастую поверка включает демонтаж оборудования, исследование в лаборатории, опломбировку, ремонт или замену. Поэтому общая стоимость процедуры может варьироваться от 1500 до 5000 рублей.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проверка газового оборудования в жилых домах

Документы

Перед перед приходом сотрудников специализированной организации необходимо собрать следующий пакет документов:
  • паспорт собственника;
  • свидетельство о праве на собственность;
  • технический паспорт газового счетчика;
  • акт проведенных работ (документ от техника, который устанавливал оборудование);
По завершении процедуры потребителю выдают акт поверки.
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Длительность процедуры

Поверка устройства в лаборатории занимает от 15 до 30 дней — это в том случае, если необходимо снятие. Если же этого не требуется, то сама процедура может длиться всего 15-30 минут, но нужно учитывать время прибытия специалистов.

Сроки

Сроки поверки газовых счетчиков зависят от модели, возраста и исправности устройства. Чаще всего это межповерочный интервал в пять, восемь, десять или 12 лет. Например, у счетчиков, выпущенных до 2005 года, интервал составляет восемь лет, в то время как у более новых превышает 10. В случае, если исправность оборудования под вопросом, то нельзя дожидаться срока плановой поверки, а нужно незамедлительно вызывать специалистов в день обнаружения неполадок.
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Ответственность за просрочку

Просроченная поверка или поврежденный прибор — риск переплаты коммунальным службам. Если срок службы счетчика на исходе и владелец какое-то время избегал процедуры, то за такое не предусмотрен штраф и не перекрывают газ. Но с неповеренным устройством расходы на услугу могут возрасти в разы из-за оплаты по нормативу.
Однако благодаря решению Верховного суда РФ (дело № 310-ЭС 19-27004), россияне могут подать на перерасчет платежей, так как не прошедший поверку счетчик считается по умолчанию исправным, если не доказано иное.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кастрюля на газовой плите
Оштрафовать собственника могут только в том случае, если он не пустил в дом сотрудников газовой службы для поверки оборудования. Закон предусматривает штраф для граждан в размере от 1000 до 2000 рублей.
Но если в ходе поверки было доказано магнитное вмешательство в работу счетчика газа, абонента могут обязать возместить сумму за потребленный газ (его общий объем вычисляют по среднему значению) за время, прошедшее с последней поверки, но не более трех месяцев. Причем к получившейся сумме будет применен коэффициент 10. Управляющая компания также имеет право подать на абонента в суд за умышленное хищение, в этом случае к гражданину могут назначить дополнительные штрафные санкции.

Законопроект об отмене поверки

На данный момент процедура тестирования проводится согласно регламенту, установленному законодательством. Отмена поверки газовых счетчиков не проводилась.

Изменения в 2024 году

С мая 2023 года утвержден новый стандарт для счетчиков газа. Он устанавливает методику периодической поверки приборов учета, кроме тех, которые имеют программное обеспечение. Процедура поверки включает в себя внешний осмотр, опробование, определение относительной погрешности, проверку на магнитное вмешательство и оформление результатов без демонтажа.
В 2024 году, в соответствии с внесёнными правительством изменениями в Правила предоставления коммунальных услуг - единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки бытовых счетчиков становится электронная регистрация.
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