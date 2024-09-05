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RT и издательство "Лира" представят в Москве сборник "ПоэZия русской зимы"

RT и издательство "Лира" представят в Москве сборник "ПоэZия русской зимы" - РИА Новости, 05.09.2024

RT и издательство "Лира" представят в Москве сборник "ПоэZия русской зимы"

Телеканал RT и издательство "Лира" представят на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) 7 сентября поэтический сборник "ПоэZия русской зимы", в который РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T14:50

2024-09-05T14:50

2024-09-05T16:36

культура

захар прилепин

москва

украина

александр антипов

экспоцентр

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Телеканал RT и издательство "Лира" представят на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) 7 сентября поэтический сборник "ПоэZия русской зимы", в который вошли работы более 20 авторов, сообщила пресс-служба телеканала RT. "Телеканал RT и издательство "Лира" представят поэтический сборник "ПоэZия русской зимы" на Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) 7 сентября. В книгу стихов под редакцией RT вошли работы более 20 авторов, которые с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию вокруг Украины и СВО", - говорится в сообщении. Автором предисловия к сборнику выступил писатель Захар Прилепин. "Быть может, эта книга может показаться вам печальной. Здесь точно нет самоупоительной бравады. Но та печаль — великая, светлая, русская. Мы сделали еще один шаг вверх. Тьма отступила от нас. Слово, которое мы держим в руках, — светится", - приводит пресс-служба слова Прилепина. Уточняется, что сборник презентуют 7 сентября в 13.00 на главной сцене ММКЯ в "Экспоцентре". Книгу представят поэты Дмитрий Мельников, Ольга Старушко, Влад Маленко, Динара Керимова, Александр Антипов. Посетителей ярмарки также ждет чтение стихов и автограф-сессия авторов сборника. "В лице RT мы нашли надежного партнера и единомышленника для первого совместного проекта — сборника "ПоэZия русской зимы". Это издание особенное. Это не только про патриотизм. Строки, рожденные на войне, — всегда источник мудрости и большой правды", — приводит пресс-служба слова представителя издательства "Лира" Татьяны Родионовой. Также добавляется, что пресс-конференция, посвященная выходу сборника, пройдет 9 сентября на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В ней примут участие авторы сборника, писатель Захар Прилепин, представители издательства "Лира" и команды RT, которая работала над книгой. "Телеканал RT выражает благодарность авторам оригинальных иллюстраций — художнику телеграм-канала "Я вижу" и Анне Рузметовой — за их бескорыстную помощь в создании сборника", - говорится в сообщении. Редакция RT в октябре прошлого года на поэтическом вечере ZOV в Москве презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета", куда вошли произведения 25 авторов.Приобрести сборник можно на стенде издательства "Лира" (павильон 5, зал 5.1, стенд В13-19) на ММКЯ до 8 сентября или оформить предзаказ на сайте магазина RT Shopе.

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Стихотворение из поэтического сборника "ПоэZия русской зимы" Стихотворение из поэтического сборника "ПоэZия русской зимы" 2024-09-05T14:50 true PT0M37S

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захар прилепин, москва, украина, александр антипов, экспоцентр, новости культуры, новости агентства