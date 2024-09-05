https://ria.ru/20240905/sberbank-1970688316.html

Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки по итогам 2024 года

Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки по итогам 2024 года - РИА Новости, 05.09.2024

Сбербанк ждет падения выдачи ипотеки по итогам 2024 года

Сбербанк ожидает падения выдачи своей ипотеки по итогам года на 40%, так же будет и на российском рынке в целом, заявил глава банка Герман Греф журналистам в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:50

2024-09-05T06:50

2024-09-05T06:50

экономика

ипотека

владивосток

герман греф

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк ожидает падения выдачи своей ипотеки по итогам года на 40%, так же будет и на российском рынке в целом, заявил глава банка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. "Мы ожидаем, что в этом году ипотека по сравнению с прошлым годом упадем примерно на 40%. Но тем не менее она будет чуть выше, чем до 2021 года, собственно говоря, когда были введены массированные стимулирующие меры", - сказал он. "Мы более половины выдачи всей ипотеки в стране, наверное, примерно те же цифры мы увидим и по рынку в целом", - добавил Греф. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, ипотека, владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия