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Сбер и "Инновационный инжиниринговый центр" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2024
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09:32 05.09.2024 (обновлено: 09:33 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/sber-1970728126.html
Сбер и "Инновационный инжиниринговый центр" договорились о сотрудничестве
Сбер и "Инновационный инжиниринговый центр" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 05.09.2024
Сбер и "Инновационный инжиниринговый центр" договорились о сотрудничестве
Водный транспорт России получит новый импульс к развитию благодаря цифровым решениям Сбера и "Инновационного инжинирингового центра", соглашение о... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:32
2024-09-05T09:33
экономика
сбер
россия
владивосток
технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Водный транспорт России получит новый импульс к развитию благодаря цифровым решениям Сбера и "Инновационного инжинирингового центра", соглашение о сотрудничестве в этом направлении заключено на Восточном экономическом форуме-2024. Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков. Стороны договорились вместе совершенствовать нормативно-правовую базу для развития водного туризма, частных грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водным путям РФ, создавать и обновлять сопутствующую инфраструктуру. В планах - подготовка и реализация предложений по развитию и внедрению цифровых сервисов для водного транспорта и интеграция их с сервисами обеспечивающей инфраструктуры в виде лодочных и заправочных станций, причальных сооружений и других объектов водного, туристического и логистического комплекса. Сбер и "Инновационный инжиниринговый центр" также будут работать над повышением безопасности и качества обслуживания на водном транспорте, улучшением конкурентоспособности туристических продуктов и созданием благоприятных условий для развития в России производства водного транспорта, оборудования и продукции для водного туризма. "Сотрудничество Сбера и "Инновационного инжинирингового центра", наши совместные опыт и компетенции помогут дать новый импульс к развитию водного транспорта в стране. И ключевую роль в повышении его эффективности на благо россиян могут сыграть цифровые технологии и сервисы, более совершенная нормативно-правовая база, рост производства транспорта и оборудования. Над этим мы вместе с партнером и будем работать", - сказал Попов. "Развитие технологий водного транспорта и туризма - это масштабная задача, решение которой требует по-настоящему инновационных подходов. Интеграция отечественных инновационных разработок и цифровых решений в существующую инфраструктуру способна значительно повысить эффективность, безопасность и надежность перевозок", - сказал Николай Колпаков. "Мы видим огромный потенциал в создании передовых сервисов для судовладельцев и капитанов, проектировании судов нового поколения с использованием цифровых двойников и строительстве цифровых верфей, управляемых с помощью технологий искусственного интеллекта. Ожидаем, что сотрудничество "Инновационного инжинирингового центра" и Сбера создаст благоприятные условия для развития отрасли и создания устойчивой и эффективной транспортной системы будущего, открывая значительные возможности для инвестиций", - отметил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. АНО "Инновационный инжиниринговый центр" (ИИЦ) учреждена "Иннопрактикой" в 2018 году с целью формирования системного подхода к вопросам внедрения российских инновационных технологических решений в хозяйственную деятельность корпораций. Компания содействует развитию механизмов кооперации инженерно-научных организаций, малых и средних компаний, промышленных предприятий с целью создания и внедрения в хозяйственную деятельность корпораций инновационных технологических решений.
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экономика, сбер, россия, владивосток, технологии
Экономика, Сбер, Россия, Владивосток, Технологии

Сбер и "Инновационный инжиниринговый центр" договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Водный транспорт России получит новый импульс к развитию благодаря цифровым решениям Сбера и "Инновационного инжинирингового центра", соглашение о сотрудничестве в этом направлении заключено на Восточном экономическом форуме-2024.
Подписи под документом поставили заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков.
Стороны договорились вместе совершенствовать нормативно-правовую базу для развития водного туризма, частных грузовых и пассажирских перевозок по внутренним водным путям РФ, создавать и обновлять сопутствующую инфраструктуру. В планах - подготовка и реализация предложений по развитию и внедрению цифровых сервисов для водного транспорта и интеграция их с сервисами обеспечивающей инфраструктуры в виде лодочных и заправочных станций, причальных сооружений и других объектов водного, туристического и логистического комплекса.
Сбер и "Инновационный инжиниринговый центр" также будут работать над повышением безопасности и качества обслуживания на водном транспорте, улучшением конкурентоспособности туристических продуктов и созданием благоприятных условий для развития в России производства водного транспорта, оборудования и продукции для водного туризма.
«
"Сотрудничество Сбера и "Инновационного инжинирингового центра", наши совместные опыт и компетенции помогут дать новый импульс к развитию водного транспорта в стране. И ключевую роль в повышении его эффективности на благо россиян могут сыграть цифровые технологии и сервисы, более совершенная нормативно-правовая база, рост производства транспорта и оборудования. Над этим мы вместе с партнером и будем работать", - сказал Попов.
"Развитие технологий водного транспорта и туризма - это масштабная задача, решение которой требует по-настоящему инновационных подходов. Интеграция отечественных инновационных разработок и цифровых решений в существующую инфраструктуру способна значительно повысить эффективность, безопасность и надежность перевозок", - сказал Николай Колпаков.
"Мы видим огромный потенциал в создании передовых сервисов для судовладельцев и капитанов, проектировании судов нового поколения с использованием цифровых двойников и строительстве цифровых верфей, управляемых с помощью технологий искусственного интеллекта. Ожидаем, что сотрудничество "Инновационного инжинирингового центра" и Сбера создаст благоприятные условия для развития отрасли и создания устойчивой и эффективной транспортной системы будущего, открывая значительные возможности для инвестиций", - отметил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
АНО "Инновационный инжиниринговый центр" (ИИЦ) учреждена "Иннопрактикой" в 2018 году с целью формирования системного подхода к вопросам внедрения российских инновационных технологических решений в хозяйственную деятельность корпораций. Компания содействует развитию механизмов кооперации инженерно-научных организаций, малых и средних компаний, промышленных предприятий с целью создания и внедрения в хозяйственную деятельность корпораций инновационных технологических решений.
 
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