https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970901902.html
В Алжире назвали санкции США против "России сегодня" двойными стандартами
В Алжире назвали санкции США против "России сегодня" двойными стандартами - РИА Новости, 05.09.2024
В Алжире назвали санкции США против "России сегодня" двойными стандартами
Санкции США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T18:44
2024-09-05T18:44
2024-09-05T18:44
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АЛЖИР, 5 сен - РИА Новости. Санкции США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и прав человека, рассказал РИА Новости глава парламентской группы алжирско-российской дружбы Абдель Салам Башага. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Это еще одно свидетельство замешательства коллективного Запада и двойных стандартов в отношении свободы выражения мнений, СМИ и даже свободы и прав человека", - сказал Башага. В этом ключе собеседник агентства добавил, что санкции, введенные Вашингтоном против медиагруппы, наглядно демонстрирует желание Запада навязать международному сообществу свою картину мира, особенно на фоне гуманитарного положения в секторе Газа. "Западные страны насаждают миру иллюзии, и когда эти нормы и права (права и свободы человека - ред.) применяются, то они их отвергают. Здесь нет ничего странного; это, скорее, свидетельствует о его (Запада - ред.) хрупкости, поражении и утрате тех ценностей, которые он проповедует всему миру", - добавил Башага.
https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), маргарита симоньян
В мире, Вашингтон (штат), Маргарита Симоньян
В Алжире назвали санкции США против "России сегодня" двойными стандартами
Глава алжирской дружбы Башага: санкции США говорят о замешательстве Запада
АЛЖИР, 5 сен - РИА Новости. Санкции США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и прав человека, рассказал РИА Новости глава парламентской группы алжирско-российской дружбы Абдель Салам Башага.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
"Это еще одно свидетельство замешательства коллективного Запада и двойных стандартов в отношении свободы выражения мнений, СМИ и даже свободы и прав человека", - сказал Башага.
В этом ключе собеседник агентства добавил, что санкции, введенные Вашингтоном против медиагруппы, наглядно демонстрирует желание Запада навязать международному сообществу свою картину мира, особенно на фоне гуманитарного положения в секторе Газа.
"Западные страны насаждают миру иллюзии, и когда эти нормы и права (права и свободы человека - ред.) применяются, то они их отвергают. Здесь нет ничего странного; это, скорее, свидетельствует о его (Запада - ред.) хрупкости, поражении и утрате тех ценностей, которые он проповедует всему миру", - добавил Башага.