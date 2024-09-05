https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970901902.html

В Алжире назвали санкции США против "России сегодня" двойными стандартами

В Алжире назвали санкции США против "России сегодня" двойными стандартами - РИА Новости, 05.09.2024

В Алжире назвали санкции США против "России сегодня" двойными стандартами

Санкции США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T18:44

2024-09-05T18:44

2024-09-05T18:44

в мире

вашингтон (штат)

маргарита симоньян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg

АЛЖИР, 5 сен - РИА Новости. Санкции США в отношении медиагруппы "Россия сегодня" свидетельствуют о замешательстве коллективного Запада и его двойных стандартах в отношении свободы слова и прав человека, рассказал РИА Новости глава парламентской группы алжирско-российской дружбы Абдель Салам Башага. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Это еще одно свидетельство замешательства коллективного Запада и двойных стандартов в отношении свободы выражения мнений, СМИ и даже свободы и прав человека", - сказал Башага. В этом ключе собеседник агентства добавил, что санкции, введенные Вашингтоном против медиагруппы, наглядно демонстрирует желание Запада навязать международному сообществу свою картину мира, особенно на фоне гуманитарного положения в секторе Газа. "Западные страны насаждают миру иллюзии, и когда эти нормы и права (права и свободы человека - ред.) применяются, то они их отвергают. Здесь нет ничего странного; это, скорее, свидетельствует о его (Запада - ред.) хрупкости, поражении и утрате тех ценностей, которые он проповедует всему миру", - добавил Башага.

https://ria.ru/20240904/sanktsii-1970637108.html

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в мире, вашингтон (штат), маргарита симоньян