https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970696788.html

Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями

Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями - РИА Новости, 05.09.2024

Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT связал обвинения США в адрес данных СМИ с предвыборной борьбой в Штатах, назвал это... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T07:56

2024-09-05T07:56

2024-09-05T07:56

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маргарита симоньян

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT связал обвинения США в адрес данных СМИ с предвыборной борьбой в Штатах, назвал это сплетнями, которые не стоит воспринимать всерьез. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Эти вопросы поднимаются из-за политической борьбы в ходе выборов. Конечно, если у них есть конкретные доказательства, они могут их рассмотреть. Я воспринимаю это просто как некие интересные сплетни и новости, которые можем прочесть, но которые не следует воспринимать слишком серьезно", - сказал Ибрагим, отвечая на просьбу прокомментировать введение санкций. Интервью прошло на "полях" Восточного экономического форума. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что нападки на СМИ РФ являются результатом операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила агентству, что ограничения Вашингтона на деятельность СМИ России говорят о деградации в самих США. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html

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россия, сша, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, малайзия, в мире