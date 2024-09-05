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Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями - РИА Новости, 05.09.2024
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07:56 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970696788.html
Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями
Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями - РИА Новости, 05.09.2024
Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT связал обвинения США в адрес данных СМИ с предвыборной борьбой в Штатах, назвал это... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T07:56
2024-09-05T07:56
россия
сша
мария захарова
маргарита симоньян
дальневосточный федеральный университет
малайзия
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT связал обвинения США в адрес данных СМИ с предвыборной борьбой в Штатах, назвал это сплетнями, которые не стоит воспринимать всерьез. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Эти вопросы поднимаются из-за политической борьбы в ходе выборов. Конечно, если у них есть конкретные доказательства, они могут их рассмотреть. Я воспринимаю это просто как некие интересные сплетни и новости, которые можем прочесть, но которые не следует воспринимать слишком серьезно", - сказал Ибрагим, отвечая на просьбу прокомментировать введение санкций. Интервью прошло на "полях" Восточного экономического форума. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что нападки на СМИ РФ являются результатом операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила агентству, что ограничения Вашингтона на деятельность СМИ России говорят о деградации в самих США. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, сша, мария захарова, маргарита симоньян, дальневосточный федеральный университет, малайзия, в мире
Россия, США, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Дальневосточный федеральный университет, Малайзия, В мире
Премьер Малайзии назвал обвинения США в адрес СМИ сплетнями

Премьер Малайзии Ибрагим: санкции США связаны с предвыборной борьбой в стране

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Дальневосточном федеральном университете
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Дальневосточном федеральном университете. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в интервью РИА Новости и RT связал обвинения США в адрес данных СМИ с предвыборной борьбой в Штатах, назвал это сплетнями, которые не стоит воспринимать всерьез.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Россия предупредила США об ответе на санкции, заявила Захарова
Вчера, 04:36
"Эти вопросы поднимаются из-за политической борьбы в ходе выборов. Конечно, если у них есть конкретные доказательства, они могут их рассмотреть. Я воспринимаю это просто как некие интересные сплетни и новости, которые можем прочесть, но которые не следует воспринимать слишком серьезно", - сказал Ибрагим, отвечая на просьбу прокомментировать введение санкций.
Интервью прошло на "полях" Восточного экономического форума.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила РИА Новости, что нападки на СМИ РФ являются результатом операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Захарова, комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, заявила агентству, что ограничения Вашингтона на деятельность СМИ России говорят о деградации в самих США.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта РФ на ВЭФ-2024

Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

© РИА Новости / Александр Вильф
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1 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота форума. ВЭФ-2024
Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 18
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

Сессия Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике, ВЭФ-2024

Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем, ВЭФ-2024

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума, автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой

Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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11 из 18
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума
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У стенда Аэрофлота, ВЭФ-2024
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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Работа форума
Работа форума. ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 18

Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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9 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 18
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 18
У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа форума. ВЭФ-2024
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