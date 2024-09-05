https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970673656.html

Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ

Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 05.09.2024

Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ

Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и всегда уважала выбор американцев, а новыми санкциями против СМИ РФ демократическая администрация пытается РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:57

2024-09-05T03:57

2024-09-05T03:57

сша

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и всегда уважала выбор американцев, а новыми санкциями против СМИ РФ демократическая администрация пытается переложить ответственность за свои промахи, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Задача понятна – "зачистить" информационное пространство от "неудобной" правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние компании", - говорится в распространенном заявлении Антонова. По его словам, "администрация сделала очередной выпад против Российской Федерации". "Подтверждена русофобская политика, которая вряд ли будет изменена в будущем", - отметил посол. "Ощущение таково, что демократы хотят уже сейчас переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию. Для оправдания своих действий в ход идет ложь, стремление опорочить российские средства массовой информации, предоставляющие здесь небольшой "глоток" настоящей правды об истинной американской политике", - добавил он. "По существу, чиновники дают дополнительный импульс агрессивной фазе "охоты на ведьм" с инакомыслием. Прежние примеры безрассудного курса – недавние рейды ФБР по месту проживания американских политологов Дмитрия Саймса и Скотта Риттера, а также прошедшие сегодня обыски в квартирах россиян, которые работают в США", - заявил высокопоставленный дипломат. "Подчеркну, мы всегда уважали и будем уважать выбор американского народа, каким бы он ни был. Никогда не вмешивались во внутренние дела США и не намерены делать это в будущем. Категорически отвергаем лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требуем отмены введенных административных ограничений на работу наших журналистов в Америке", - заявил Антонов. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240905/venesuela-1970660439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, анатолий антонов, дмитрий саймс, скотт риттер, в мире, россия