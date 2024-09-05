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Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
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03:57 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970673656.html
Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ
Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ - РИА Новости, 05.09.2024
Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ
Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и всегда уважала выбор американцев, а новыми санкциями против СМИ РФ демократическая администрация пытается РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:57
2024-09-05T03:57
сша
анатолий антонов
дмитрий саймс
скотт риттер
в мире
россия
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и всегда уважала выбор американцев, а новыми санкциями против СМИ РФ демократическая администрация пытается переложить ответственность за свои промахи, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Задача понятна – "зачистить" информационное пространство от "неудобной" правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние компании", - говорится в распространенном заявлении Антонова. По его словам, "администрация сделала очередной выпад против Российской Федерации". "Подтверждена русофобская политика, которая вряд ли будет изменена в будущем", - отметил посол. "Ощущение таково, что демократы хотят уже сейчас переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию. Для оправдания своих действий в ход идет ложь, стремление опорочить российские средства массовой информации, предоставляющие здесь небольшой "глоток" настоящей правды об истинной американской политике", - добавил он. "По существу, чиновники дают дополнительный импульс агрессивной фазе "охоты на ведьм" с инакомыслием. Прежние примеры безрассудного курса – недавние рейды ФБР по месту проживания американских политологов Дмитрия Саймса и Скотта Риттера, а также прошедшие сегодня обыски в квартирах россиян, которые работают в США", - заявил высокопоставленный дипломат. "Подчеркну, мы всегда уважали и будем уважать выбор американского народа, каким бы он ни был. Никогда не вмешивались во внутренние дела США и не намерены делать это в будущем. Категорически отвергаем лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требуем отмены введенных административных ограничений на работу наших журналистов в Америке", - заявил Антонов. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
https://ria.ru/20240905/venesuela-1970660439.html
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РИА Новости
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сша, анатолий антонов, дмитрий саймс, скотт риттер, в мире, россия
США, Анатолий Антонов, Дмитрий Саймс, Скотт Риттер, В мире, Россия
Антонов прокомментировал санкции США против российских СМИ

Антонов: США пытаются переложить ответственность за свои промахи на Россию

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и всегда уважала выбор американцев, а новыми санкциями против СМИ РФ демократическая администрация пытается переложить ответственность за свои промахи, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Задача понятна – "зачистить" информационное пространство от "неудобной" правды. Сгустить атмосферу русофобии, списав собственный провал на внешний фактор. В этот раз в качестве мишени выбрана медиагруппа "Россия сегодня" и ее дочерние компании", - говорится в распространенном заявлении Антонова.
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По его словам, "администрация сделала очередной выпад против Российской Федерации". "Подтверждена русофобская политика, которая вряд ли будет изменена в будущем", - отметил посол.
"Ощущение таково, что демократы хотят уже сейчас переложить часть вины за свои промахи в ходе электоральной борьбы на Россию. Для оправдания своих действий в ход идет ложь, стремление опорочить российские средства массовой информации, предоставляющие здесь небольшой "глоток" настоящей правды об истинной американской политике", - добавил он.
"По существу, чиновники дают дополнительный импульс агрессивной фазе "охоты на ведьм" с инакомыслием. Прежние примеры безрассудного курса – недавние рейды ФБР по месту проживания американских политологов Дмитрия Саймса и Скотта Риттера, а также прошедшие сегодня обыски в квартирах россиян, которые работают в США", - заявил высокопоставленный дипломат.
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"Подчеркну, мы всегда уважали и будем уважать выбор американского народа, каким бы он ни был. Никогда не вмешивались во внутренние дела США и не намерены делать это в будущем. Категорически отвергаем лживые обвинения в адрес российских информационных структур и требуем отмены введенных административных ограничений на работу наших журналистов в Америке", - заявил Антонов.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
США бездоказательно утверждают о якобы имеющемся враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Российские власти неоднократно отвергали подобные заявления.
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СШААнатолий АнтоновДмитрий СаймсСкотт РиттерВ миреРоссия
 
 
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