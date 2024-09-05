https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html

Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России

Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России - РИА Новости, 05.09.2024

Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России

ЕС пожинает плоды очередных санкций — запрета на импорт российских алмазов. Доходы от экспорта драгоценных камней там рухнули почти в полтора раза. В конце... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:00

2024-09-05T08:03

экономика

россия

индия

бельгия

евросоюз

g7

de beers

rapaport

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_0:266:2996:1951_1920x0_80_0_0_218b270b50b0f873312094bfb640b694.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Елена Савельева. ЕС пожинает плоды очередных санкций — запрета на импорт российских алмазов. Доходы от экспорта драгоценных камней там рухнули почти в полтора раза. В конце августа европейцы пошли на попятную, отменив часть ограничений. Но поздно. Основные убытки понесла Бельгия — главный мировой хаб по продаже алмазов. Причем и другие поставщики завозят теперь заметно меньше. Об очередном проколе Запада — в материале РИА Новости.Рынок разбалансированСтраны "Большой семерки" (G7) с января ввели эмбарго на добытые, обработанные или изготовленные в России алмазы. С 1 марта распространяли и на камни, ограненные в третьих странах.Согласно распоряжению Еврокомиссии, алмазы проверяют в Антверпене. Туда отправляют на экспертизу все, что крупнее одного карата (а с сентября — половины карата). На каждый нужно предоставлять сертификат — где добыли и огранили.В результате рынок охватил хаос. Трейдеры жаловались на дополнительные расходы и длительные задержки.Направили письмо в Международный алмазный центр Антверпена (AWDC), призвав к пересмотру новых процедур "из-за угрозы подрыва многовековой торговли".Регулятор признал, что уточненные требования по декларированию и таможенному оформлению драгоценных камней привели к нарушениям в поставках.Руководство крупнейшего производителя алмазов De Beers предупредило правительство Бельгии о последствиях: рынок понесет существенные убытки, есть риски "утечки" европейских трейдеров в Дубай и Индию. При этом изначально компания полностью поддержала санкции G7.Напоролись на санкцииКак подсчитали в Евростате, доходы ЕС от экспорта алмазов в первом полугодии рухнули почти в полтора раза.В январе — июне: 3,2 миллиарда евро, а в 2023 году было 4,7. Меньше получилось только в ковидном 2020-м: 2,5. Даже в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году заработали больше: 3,6.Основные убытки ожидаемо у Бельгии — на нее приходится 94% алмазного экспорта ЕС. Там недосчитались полтора миллиарда."ЕС опять налетел на собственные санкции, словно "Титаник" на айсберг. Российские поставки в Бельгию и так снижались, а теперь просто рухнули под откос. На фоне падения спроса на природные алмазы и сильной конкуренции с ними синтетических камней гранильная индустрия Европы затрещала по швам — не удивлюсь, если в ней уже идут "тихие" увольнения", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Поздно опомнилисьПоставки алмазов в Европу (собственной добычи нет) уменьшились на 29%, до 2,66 миллиарда евро. Примерно треть выпавшего объема — российская.Экспорт сократили ОАЭ (на 303 килограмма), Канада (234), Ангола (80), Китай (66). Очевидно, из-за опасения вторичных санкций.Запад рассматривает российскую алмазную отрасль как вторую по значимости для госбюджета после нефтегазовой. Однако о самих себе явно не подумали.Американцы успели подстраховаться. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало две лицензии, позволяющие импортировать камни, если они вывезены из России до вступления санкций в силу. Крайний срок для алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами от одного карата — 1 марта, для алмазов от 0,5 карата — 1 сентября.О такой уступке просили многие дилеры, в том числе глава американской Rapaport Group. Вероятно, крупные компании закупились российскими камнями заранее, но не успели их реализовать.В июне и в ЕС смягчились: отложили на полгода (до 1 марта 2025-го) введение системы обязательной сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения."Это связано с невозможностью точного определения страны происхождения. В общем-то, неудивительно: мне лично неизвестен ни один научный метод, позволяющий быстро, объективно и дешево дать достоверную информацию, в каком именно государстве добыли тот или иной алмаз", — отмечает Хазанов.Таким образом, российские драгоценные камни продолжают поступать на европейский рынок через третьи страны, хотя и в меньших объемах. А небольшие послабления погоду вряд ли сделают: спасти алмазную индустрию ЕС может только полная отмена санкций. Но для Брюсселя политические амбиции важнее здравого смысла, добавляет аналитик.Россия тем временем продолжает усиливать позиции на других рынках. Так, увеличился экспорт в Индию — до 4,1 миллиона каратов. В июне — 347 620, почти на 32% больше, чем годом ранее. Около 77% — это алмазы ювелирного качества (в 2023-м таких было 63%).Индийские огранщики, значительно нарастив запасы сырья в 2021-2022 годах, сильно потеснили антверпенских благодаря более низким ценам и высокому качеству, указывает Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.Аналитики полагают, что в 2024-м поставки в Индию вырастут в полтора раза — до десяти миллионов каратов.

https://ria.ru/20240328/almazy-1936238281.html

https://ria.ru/20240702/almaz-1956982131.html

https://ria.ru/20240519/almaz-1946974533.html

россия

индия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, индия, бельгия, евросоюз, g7, de beers, rapaport, санкции в отношении россии, алмазы