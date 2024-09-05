https://ria.ru/20240905/samolety-1970681625.html

"Яковлев" поставит Smartavia 45 самолетов МС-21

"Яковлев" поставит Smartavia 45 самолетов МС-21 - РИА Новости, 05.09.2024

"Яковлев" поставит Smartavia 45 самолетов МС-21

Корпорация "Яковлев" поставит авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21, соглашение подписано в рамках ВЭФ, сообщило ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех" в... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T05:25

2024-09-05T05:25

2024-09-05T05:25

экономика

владивосток

андрей богинский

smartavia

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

мс-21

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Корпорация "Яковлев" поставит авиакомпании Smartavia 45 самолетов МС-21, соглашение подписано в рамках ВЭФ, сообщило ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех" в Telegram-канале. "Соглашение о намерениях на поставку 45 самолетов МС-21 до 2035 года подписано в рамках ВЭФ 2024. Свои подписи на документе поставили заместитель генерального директора ПАО "ОАК" по гражданской авиации - генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и исполнительный директор АО Smartavia Андрей Виниченко", - говорится в сообщении. Отмечается, что для реализации соглашения стороны планируют провести переговоры с лизингодателем, который приобретет воздушные суда для дальнейшей передачи в финансовую аренду Smartavia. МС-21 - российский среднемагистральный пассажирский самолет. Разрабатывается корпорацией "Яковлев". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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экономика, владивосток, андрей богинский, smartavia, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, мс-21, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия