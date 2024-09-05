https://ria.ru/20240905/samolet-1970730271.html

Путин призвал ускорить разработку самолета "Байкал"

Путин призвал ускорить разработку самолета "Байкал" - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал ускорить разработку самолета "Байкал"

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T09:35

2024-09-05T09:35

2024-09-05T09:46

россия

экономика

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума поручил ускорить работу над пассажирской версией легкого многоцелевого самолета "Байкал"."Прошу ускорить разработку пассажирской версии легкого многоцелевого самолета "Байкал". Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время", - сказал Путин.Он отметил, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособными, чтобы цена перелётов на них была доступна для граждан."Ну, а если как-то по-другому выглядит эта ситуация, тогда субсидировать нужно", - добавил Путин.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970730891.html

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россия, экономика, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)