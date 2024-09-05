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Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области

Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2024

Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области

В Херсонской области наметилась тенденция возвращения населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:35

2024-09-05T03:35

2024-09-05T03:35

херсонская область

россия

владимир сальдо

дальневосточный федеральный университет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В Херсонской области наметилась тенденция возвращения населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сейчас появилась тенденция возвращения в Херсонскую область именно ее жителей, которые вынуждены были уехать, кто на запад, кто на восток, кто за границу. Сейчас есть такое направление, как воссоединение семей. Люди обращаются с вопросами, каким образом вернуться, каким образом трудоустроиться и рассчитывать на жилье", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По его словам, люди возвращаются, в том числе в прифронтовые районы. Сальдо подчеркнул, что в регионе заинтересованы в росте числа населения. "Возможности для трудоустройства у нас высокая, людей не хватает", - сказал Сальдо. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html

https://ria.ru/20240524/pasportizatsiya-1948038487.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, дальневосточный федеральный университет, общество