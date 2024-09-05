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Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2024
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03:35 05.09.2024
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Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области
Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области - РИА Новости, 05.09.2024
Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области
В Херсонской области наметилась тенденция возвращения населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:35
2024-09-05T03:35
херсонская область
россия
владимир сальдо
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В Херсонской области наметилась тенденция возвращения населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил губернатор Владимир Сальдо. "Сейчас появилась тенденция возвращения в Херсонскую область именно ее жителей, которые вынуждены были уехать, кто на запад, кто на восток, кто за границу. Сейчас есть такое направление, как воссоединение семей. Люди обращаются с вопросами, каким образом вернуться, каким образом трудоустроиться и рассчитывать на жилье", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. По его словам, люди возвращаются, в том числе в прифронтовые районы. Сальдо подчеркнул, что в регионе заинтересованы в росте числа населения. "Возможности для трудоустройства у нас высокая, людей не хватает", - сказал Сальдо. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, дальневосточный федеральный университет, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Сальдо рассказал о возвращении жителей Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области наметилась тенденция возвращения жителей региона

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. В Херсонской области наметилась тенденция возвращения населения, которое ранее покинуло регион из-за боевых действий, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Сейчас появилась тенденция возвращения в Херсонскую область именно ее жителей, которые вынуждены были уехать, кто на запад, кто на восток, кто за границу. Сейчас есть такое направление, как воссоединение семей. Люди обращаются с вопросами, каким образом вернуться, каким образом трудоустроиться и рассчитывать на жилье", - сказал Сальдо в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
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По его словам, люди возвращаются, в том числе в прифронтовые районы. Сальдо подчеркнул, что в регионе заинтересованы в росте числа населения.
"Возможности для трудоустройства у нас высокая, людей не хватает", - сказал Сальдо.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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