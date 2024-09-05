https://ria.ru/20240905/rozhdaemost-1970673205.html
В Минтруде рассказали, сколько россиян хотят иметь двоих и более детей
В Минтруде рассказали, сколько россиян хотят иметь двоих и более детей - РИА Новости, 05.09.2024
В Минтруде рассказали, сколько россиян хотят иметь двоих и более детей
Примерно 72% женщин и 70% мужчин в России хотели бы родить двоих и более детей - репродуктивные установки россиян сегодня выше, чем реальная рождаемость,... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T03:54
2024-09-05T03:54
2024-09-05T03:54
общество
россия
владивосток
ольга баталина
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967343130_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_e83cf31fb2835cb22f3ace22381ca308.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Примерно 72% женщин и 70% мужчин в России хотели бы родить двоих и более детей - репродуктивные установки россиян сегодня выше, чем реальная рождаемость, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."Большинство россиян, 72 процента женщин и 70 процентов мужчин, хотели бы иметь двое и более детей. Это более высокие показатели, чем сегодняшний уровень рождаемости", - сказала Баталина на сессии "Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих" на ВЭФ. Она отметила, что в этом скрывается большой потенциал для улучшения ситуации с демографией в стране. Среди препятствий замминистра выделила уверенность в завтрашнем дне - важно в том числе развитие инфраструктуры населённого пункта, в котором они живут. В числе препятствующих факторов также обеспечение семей с детьми комфортным и доступным жильем. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/kamchatka-1970669236.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967343130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c247ee6c163ea37daf59f5ba2779745.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Общество, Россия, Владивосток, Ольга Баталина, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Минтруде рассказали, сколько россиян хотят иметь двоих и более детей
Баталина: 72% женщин и 70% мужчин хотят иметь двоих и более детей