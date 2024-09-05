https://ria.ru/20240905/rozhdaemost-1970673205.html

В Минтруде рассказали, сколько россиян хотят иметь двоих и более детей

В Минтруде рассказали, сколько россиян хотят иметь двоих и более детей - РИА Новости, 05.09.2024

В Минтруде рассказали, сколько россиян хотят иметь двоих и более детей

Примерно 72% женщин и 70% мужчин в России хотели бы родить двоих и более детей - репродуктивные установки россиян сегодня выше, чем реальная рождаемость,... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T03:54

2024-09-05T03:54

2024-09-05T03:54

общество

россия

владивосток

ольга баталина

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967343130_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_e83cf31fb2835cb22f3ace22381ca308.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Примерно 72% женщин и 70% мужчин в России хотели бы родить двоих и более детей - репродуктивные установки россиян сегодня выше, чем реальная рождаемость, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина."Большинство россиян, 72 процента женщин и 70 процентов мужчин, хотели бы иметь двое и более детей. Это более высокие показатели, чем сегодняшний уровень рождаемости", - сказала Баталина на сессии "Дальневосточная ипотека: жилье для всех желающих" на ВЭФ. Она отметила, что в этом скрывается большой потенциал для улучшения ситуации с демографией в стране. Среди препятствий замминистра выделила уверенность в завтрашнем дне - важно в том числе развитие инфраструктуры населённого пункта, в котором они живут. В числе препятствующих факторов также обеспечение семей с детьми комфортным и доступным жильем. Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/kamchatka-1970669236.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владивосток, ольга баталина, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)