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Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах - РИА Новости, 05.09.2024
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13:59 05.09.2024 (обновлено: 14:00 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rostelekom-1970821031.html
Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах
Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах - РИА Новости, 05.09.2024
Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах
"Ростелеком" считает, что DDoS-атаки на инфраструктуру выборов в Единый день голосования будут, но готов их отразить, чувствует себя уверенно, заявил РИА... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T13:59
2024-09-05T14:00
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
ростелеком
абакан
россия
политика
михаил осеевский
госдума рф
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Ростелеком" считает, что DDoS-атаки на инфраструктуру выборов в Единый день голосования будут, но готов их отразить, чувствует себя уверенно, заявил РИА Новости на ВЭФ глава компании Михаил Осеевский."Мы, конечно, готовимся к выборам. Считаем, что попытки испортить наш демократический праздник несомненно будут, но с каждым разом у нас все больше опыта, больше возможностей, более отработанной является система с точки зрения безопасности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.В дни голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ &gt;&gt;
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , ростелеком, абакан, россия, политика, михаил осеевский, госдума рф, анадырь, дальневосточный федеральный университет
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Ростелеком, Абакан, Россия, Политика, Михаил Осеевский, Госдума РФ, Анадырь, Дальневосточный федеральный университет
Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах

Ростелеком заявил, что готов отразить DDOS-атаки в единый день голосования

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд компании "Ростелеком"
Стенд компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд компании "Ростелеком". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Ростелеком" считает, что DDoS-атаки на инфраструктуру выборов в Единый день голосования будут, но готов их отразить, чувствует себя уверенно, заявил РИА Новости на ВЭФ глава компании Михаил Осеевский.
"Мы, конечно, готовимся к выборам. Считаем, что попытки испортить наш демократический праздник несомненно будут, но с каждым разом у нас все больше опыта, больше возможностей, более отработанной является система с точки зрения безопасности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В дни голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РостелекомАбаканРоссияПолитикаМихаил ОсеевскийГосдума РФАнадырьДальневосточный федеральный университет
 
 
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