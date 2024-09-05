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Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах

Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах - РИА Новости, 05.09.2024

Ростелеком высказался об ожидаемых DDOS-атаках на выборах

"Ростелеком" считает, что DDoS-атаки на инфраструктуру выборов в Единый день голосования будут, но готов их отразить, чувствует себя уверенно, заявил РИА... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:59

2024-09-05T13:59

2024-09-05T14:00

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Ростелеком" считает, что DDoS-атаки на инфраструктуру выборов в Единый день голосования будут, но готов их отразить, чувствует себя уверенно, заявил РИА Новости на ВЭФ глава компании Михаил Осеевский."Мы, конечно, готовимся к выборам. Считаем, что попытки испортить наш демократический праздник несомненно будут, но с каждым разом у нас все больше опыта, больше возможностей, более отработанной является система с точки зрения безопасности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.В дни голосования с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , ростелеком, абакан, россия, политика, михаил осеевский, госдума рф, анадырь, дальневосточный федеральный университет