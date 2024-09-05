https://ria.ru/20240905/rossija-1970725587.html
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин
РФ будет и дальше наращивать мощности российских портов в границах Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:27
2024-09-05T09:27
2024-09-05T09:27
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владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. РФ будет и дальше наращивать мощности российских портов в границах Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы, сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. Отмечу, что по итогам прошлого года мощность российских портов в границах Севморпути превысила 40 миллионов тонн. Разумеется, мы считаем, что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним" , - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, арктика, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Арктика, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин
Путин: Россия будет и дальше наращивать мощности портов в границах Севморпути