Рейтинг@Mail.ru
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/rossija-1970725587.html
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин
РФ будет и дальше наращивать мощности российских портов в границах Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:27
2024-09-05T09:27
экономика
россия
арктика
дальний восток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_8e082b09e3c63eca34c85bfc0c5dd8ce.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. РФ будет и дальше наращивать мощности российских портов в границах Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы, сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. Отмечу, что по итогам прошлого года мощность российских портов в границах Севморпути превысила 40 миллионов тонн. Разумеется, мы считаем, что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним" , - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240905/putin-1970721540.html
россия
арктика
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893456598_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_f95f8adea2407933ff32d5c0e610627f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, арктика, дальний восток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Арктика, Дальний Восток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия будет наращивать мощности портов в границах Севморпути, заявил Путин

Путин: Россия будет и дальше наращивать мощности портов в границах Севморпути

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы во Владивостоке
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ледоколы во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. РФ будет и дальше наращивать мощности российских портов в границах Северного морского пути, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы, сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока. Отмечу, что по итогам прошлого года мощность российских портов в границах Севморпути превысила 40 миллионов тонн. Разумеется, мы считаем, что это только начало, будем и дальше наращивать их возможности, модернизировать перевалку грузов, расширять ближние и дальние железнодорожные подходы к ним" , - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин рассказал о наращивании научного потенциала Дальнего Востока
Вчера, 09:18
 
ЭкономикаРоссияАрктикаДальний ВостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала