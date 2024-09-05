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"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС - РИА Новости, 05.09.2024
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08:53 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/rosatom-1970711018.html
"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС
"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС - РИА Новости, 05.09.2024
"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС
"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС на фоне боевых действий, но пока такое решение не принято, мер защиты достаточно, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T08:53
2024-09-05T08:53
алексей лихачев
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС на фоне боевых действий, но пока такое решение не принято, мер защиты достаточно, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Рассматривался такой вариант. Мы его анализировали", - сказал Лихачев журналистам на ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли остановить Курскую АЭС на фоне боевых действий. "Во-первых, Курская АЭС очень большое значение имеет, играет важную роль в энергоснабжении всего региона, это крайне важно сейчас", - пояснил он. "Пока решение об остановке не принято. Из четырех блоков один работает", - добавил Лихачев. "Пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно", - заключил он.
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алексей лихачев, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС

Лихачев: "Росатом" рассматривал остановку Курской АЭС в целях безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС на фоне боевых действий, но пока такое решение не принято, мер защиты достаточно, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Рассматривался такой вариант. Мы его анализировали", - сказал Лихачев журналистам на ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли остановить Курскую АЭС на фоне боевых действий.
"Во-первых, Курская АЭС очень большое значение имеет, играет важную роль в энергоснабжении всего региона, это крайне важно сейчас", - пояснил он.
"Пока решение об остановке не принято. Из четырех блоков один работает", - добавил Лихачев.
"Пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно", - заключил он.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции во время посещения Запорожской АЭС. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Гросси выразил надежду на прогресс в обеспечении безопасности ЗАЭС
4 сентября, 17:52
 
Алексей ЛихачевКурская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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