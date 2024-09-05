https://ria.ru/20240905/rosatom-1970711018.html

"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС

"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС - РИА Новости, 05.09.2024

"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС

"Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС на фоне боевых действий, но пока такое решение не принято, мер защиты достаточно, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:53

2024-09-05T08:53

2024-09-05T08:53

алексей лихачев

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699564_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_12e1acdecb187677c5b6a91cf3ca9683.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС на фоне боевых действий, но пока такое решение не принято, мер защиты достаточно, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Рассматривался такой вариант. Мы его анализировали", - сказал Лихачев журналистам на ВЭФ, отвечая на вопрос, можно ли остановить Курскую АЭС на фоне боевых действий. "Во-первых, Курская АЭС очень большое значение имеет, играет важную роль в энергоснабжении всего региона, это крайне важно сейчас", - пояснил он. "Пока решение об остановке не принято. Из четырех блоков один работает", - добавил Лихачев. "Пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно", - заключил он.

https://ria.ru/20240904/bezopasnost-1970598355.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей лихачев, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"