https://ria.ru/20240905/rosatom-1970709339.html

"Росатом" озвучил новые решения по строительству АЭС на Дальнем Востоке

"Росатом" озвучил новые решения по строительству АЭС на Дальнем Востоке - РИА Новости, 05.09.2024

"Росатом" озвучил новые решения по строительству АЭС на Дальнем Востоке

"Росатом" предлагает рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000, сообщил в четверг... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T08:51

2024-09-05T08:51

2024-09-05T10:40

космос - риа наука

дальний восток

россия

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алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ростовская аэс

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" предлагает рассмотреть возможность строительства на Дальнем Востоке атомных энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1000, сообщил в четверг журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы предлагаем рассмотреть в качестве базовой мощности наши решения ВВЭР-1000", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024. До этого последние блоки с реакторами ВВЭР-1000 в России были построены на Ростовской АЭС, а за рубежом, в частности, на первой очереди АЭС "Куданкулам" в Индии (с такими же реакторами строятся еще две очереди этой станции) и на первой очереди Тяньваньской АЭС в КНР. "Это очень хорошие современные реакторы, имеющие большой потенциал использования еще в следующем этапе, в следующем уровне развития атомной энергетики, в четвертом поколении (ядерных энергетических систем)", - отметил глава "Росатома". В настоящее время рассматривается возможность строительства двух, а может быть и трех АЭС на Дальнем Востоке - в Хабаровском крае и в Приморье, напомнил Лихачев. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Пока речь идет о проекте размещения новых атомных генерирующих мощностей в России, в том числе на Дальнем Востоке, и в нем возможны изменения, подчеркнул Лихачев. Есть предложения пустить первый атомный блок на Дальнем Востоке к 2032 году, но окончательные плановые сроки ввода новых АЭС в эксплуатацию будут определены отдельным решением правительства, добавил глава "Росатома".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vostok-1970412807.html

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космос - риа наука, дальний восток, россия, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ростовская аэс, куданкулам, ввэр-1000, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, владивосток