https://ria.ru/20240905/rosatom-1970678679.html

"Росатом" может сотрудничать с Японией в проектах на Севморпути

"Росатом" может сотрудничать с Японией в проектах на Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024

"Росатом" может сотрудничать с Японией в проектах на Севморпути

"Росатом" готов сотрудничать с Японией в проектах на Северном морском пути в той степени, в которой будет проявлен интерес японской стороны, заявил глава... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:42

2024-09-05T04:42

2024-09-05T04:42

япония

россия

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Росатом" готов сотрудничать с Японией в проектах на Северном морском пути в той степени, в которой будет проявлен интерес японской стороны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы готовы работать с той скоростью, с которой будут двигаться наши японские партнеры", - сказал Лихачев на сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума-2024. При этом есть много других стран, заинтересованных в сотрудничестве с Россией по развитию СМП, отметил он. "Росатом" является инфраструктурным оператором Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/rosatom-1970674761.html

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япония, россия, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире