https://ria.ru/20240905/rosatom-1970674761.html
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути
Большой успешный опыт работы "Росатома" с зарубежными партнерами в атомный энергетике поможет госкорпорации в формировании международной повестки в проектах по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:07
2024-09-05T04:07
2024-09-05T04:07
экономика
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Большой успешный опыт работы "Росатома" с зарубежными партнерами в атомный энергетике поможет госкорпорации в формировании международной повестки в проектах по развитию Северного морского пути, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума Лихачев отметил особенности работы "Росатома" с зарубежными партнерами в области мирного атома. "Мы всегда работаем с правительствами государств, открыты всегда для этих контактов и прозрачной реализации проектов", - сказал Лихачев. "Сейчас наша задача - все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе и по политическому, дипломатическому характеру, направить на задачу превращения СМП в глобальную транспортную артерию", - отметил он. Это большая работа, добавил глава "Росатома". "Конечно же, мы понимаем, какие здесь сложности и инфраструктурные риски есть", - сказал Лихачев. По его словам, еще многое надо сделать для того, чтобы Севморпуть стал привлекательным международным транспортным маршрутом. "У нас нет никакого другого пути, задача будет решена", - подчеркнул он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024
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экономика, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Экономика, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути
Лихачев: опыт "Росатома" в атомной энергетике поможет привлечь партнеров на СМП