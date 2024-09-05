https://ria.ru/20240905/rosatom-1970674761.html

"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути

"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024

"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути

Большой успешный опыт работы "Росатома" с зарубежными партнерами в атомный энергетике поможет госкорпорации в формировании международной повестки в проектах по... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T04:07

2024-09-05T04:07

2024-09-05T04:07

экономика

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Большой успешный опыт работы "Росатома" с зарубежными партнерами в атомный энергетике поможет госкорпорации в формировании международной повестки в проектах по развитию Северного морского пути, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума Лихачев отметил особенности работы "Росатома" с зарубежными партнерами в области мирного атома. "Мы всегда работаем с правительствами государств, открыты всегда для этих контактов и прозрачной реализации проектов", - сказал Лихачев. "Сейчас наша задача - все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе и по политическому, дипломатическому характеру, направить на задачу превращения СМП в глобальную транспортную артерию", - отметил он. Это большая работа, добавил глава "Росатома". "Конечно же, мы понимаем, какие здесь сложности и инфраструктурные риски есть", - сказал Лихачев. По его словам, еще многое надо сделать для того, чтобы Севморпуть стал привлекательным международным транспортным маршрутом. "У нас нет никакого другого пути, задача будет решена", - подчеркнул он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024

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экономика, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия