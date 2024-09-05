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"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024
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04:07 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/rosatom-1970674761.html
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути - РИА Новости, 05.09.2024
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути
Большой успешный опыт работы "Росатома" с зарубежными партнерами в атомный энергетике поможет госкорпорации в формировании международной повестки в проектах по... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T04:07
2024-09-05T04:07
экономика
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Большой успешный опыт работы "Росатома" с зарубежными партнерами в атомный энергетике поможет госкорпорации в формировании международной повестки в проектах по развитию Северного морского пути, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. На сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума Лихачев отметил особенности работы "Росатома" с зарубежными партнерами в области мирного атома. "Мы всегда работаем с правительствами государств, открыты всегда для этих контактов и прозрачной реализации проектов", - сказал Лихачев. "Сейчас наша задача - все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе и по политическому, дипломатическому характеру, направить на задачу превращения СМП в глобальную транспортную артерию", - отметил он. Это большая работа, добавил глава "Росатома". "Конечно же, мы понимаем, какие здесь сложности и инфраструктурные риски есть", - сказал Лихачев. По его словам, еще многое надо сделать для того, чтобы Севморпуть стал привлекательным международным транспортным маршрутом. "У нас нет никакого другого пути, задача будет решена", - подчеркнул он. "Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024
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экономика, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия
Экономика, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия
"Росатом" поможет в формировании международной повестки по Севморпути

Лихачев: опыт "Росатома" в атомной энергетике поможет привлечь партнеров на СМП

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Большой успешный опыт работы "Росатома" с зарубежными партнерами в атомный энергетике поможет госкорпорации в формировании международной повестки в проектах по развитию Северного морского пути, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
На сессии "Северный морской путь и его логистические возможности" Восточного экономического форума Лихачев отметил особенности работы "Росатома" с зарубежными партнерами в области мирного атома.
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"Мы всегда работаем с правительствами государств, открыты всегда для этих контактов и прозрачной реализации проектов", - сказал Лихачев. "Сейчас наша задача - все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе и по политическому, дипломатическому характеру, направить на задачу превращения СМП в глобальную транспортную артерию", - отметил он.
Это большая работа, добавил глава "Росатома".
"Конечно же, мы понимаем, какие здесь сложности и инфраструктурные риски есть", - сказал Лихачев. По его словам, еще многое надо сделать для того, чтобы Севморпуть стал привлекательным международным транспортным маршрутом. "У нас нет никакого другого пути, задача будет решена", - подчеркнул он.
"Росатом" - инфраструктурный оператор Северного морского пути.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024
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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Работа форума
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники форума. ВЭФ-2024
Участники форума
Участники форума. ВЭФ-2024
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Выставка "Улица Дальнего Востока"

Выставка Улица Дальнего Востока, ВЭФ-2024

Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Стенд Министерства транспорта на ВЭФ-2024

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Выставка "Улица Дальнего Востока"

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Сессия "Сохраняя традиции, развиваем страну. Роль женщины в экономике".

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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время подписания соглашения между РЭЦ и Алтайским краем

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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. Автограф-сессия с хоккеистами и фигуристкой Анной Щербаковой.

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Работа форума. ВЭФ-2024
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10 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
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Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума. ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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13 из 18
Работа форума. ВЭФ-2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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У стенда "Аэрофлота", ВЭФ-2024
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Работа форума. ВЭФ-2024
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ЭкономикаВладивостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Россия
 
 
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