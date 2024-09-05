Бывший разведчик из США Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik
Экс-разведчик Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik из-за санкций США
Американский военный эксперт Скотт Риттер. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил в соцсети X, что из-за американских санкций прекращает сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за последние несколько лет.
В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
"Действия Министерства финансов США по введению новых санкций против RT, Sputnik и других российских медиа-организаций сделали невозможным продолжение моей работы в качестве внешнего автора RT и Sputnik, а также участие в интервью и других совместных проектах с другими российскими СМИ", — написал Риттер.
Риттер заявил, что не считает, что работа, которую он проделал со СМИ, которые попали под санкции, "была чем-то иным, кроме как законной журналистикой".
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"Тем не менее я полностью привержен соблюдению законов США и поэтому немедленно прекращаю все контрактные отношения с RT и Sputnik", — подчеркнул экс-разведчик.
Он поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за последние несколько лет.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что нападки на СМИ являются результатом операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, она заявила агентству, что ограничения Вашингтона, наложенные на деятельность российских СМИ говорят о деградации в самих США.