https://ria.ru/20240905/ritter-1970685099.html

Бывший разведчик из США Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik

Бывший разведчик из США Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik - РИА Новости, 05.09.2024

Бывший разведчик из США Риттер прекратил сотрудничество с RT и Sputnik

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил в соцсети X, что из-за американских санкций прекращает сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T06:14

2024-09-05T06:14

2024-09-05T11:23

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил в соцсети X, что из-за американских санкций прекращает сотрудничество с RT и Sputnik, он поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за последние несколько лет. В среду США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "Действия Министерства финансов США по введению новых санкций против RT, Sputnik и других российских медиа-организаций сделали невозможным продолжение моей работы в качестве внешнего автора RT и Sputnik, а также участие в интервью и других совместных проектах с другими российскими СМИ", — написал Риттер. Риттер заявил, что не считает, что работа, которую он проделал со СМИ, которые попали под санкции, "была чем-то иным, кроме как законной журналистикой". "Тем не менее я полностью привержен соблюдению законов США и поэтому немедленно прекращаю все контрактные отношения с RT и Sputnik", — подчеркнул экс-разведчик.Он поблагодарил российских коллег за профессионализм, проявленный за последние несколько лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что нападки на СМИ являются результатом операций спецслужб Запада по стерилизации информпространства. Комментируя введенные в отношении медиагруппы "Россия сегодня" американские санкции, она заявила агентству, что ограничения Вашингтона, наложенные на деятельность российских СМИ говорят о деградации в самих США.

https://ria.ru/20240905/otvet-1970677846.html

https://ria.ru/20240905/venesuela-1970660439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, скотт риттер, мария захарова, маргарита симоньян, в мире