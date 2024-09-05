https://ria.ru/20240905/rezyume-1748614901.html

Как составить резюме в 2024 году: образец оформления и советы экспертов

Как составить резюме 2024: образец правильного составления для устройства на работу

Как составить резюме в 2024 году: образец оформления и советы экспертов

При устройстве на работу необходимо правильно себя подать, чтобы соискателя приняли на желаемую должность. Как составить резюме в 2024 году, какую информацию о... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:41

2024-09-05T12:41

2024-09-05T12:41

работа

удаленная работа

общество

россия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. При устройстве на работу необходимо правильно себя подать, чтобы соискателя приняли на желаемую должность. Как составить резюме в 2024 году, какую информацию о себе указать, советы экспертов, пример структуры и образец грамотного оформления резюме и что в нем написать, – в материале РИА Новости.Резюме для устройства на работуПо сути, резюме – самопрезентация, описание своих профессиональных навыков и умений, личных качеств, опыта и конкурентных преимуществ. Однако это не биография, а самореклама с целью получить интересующую должность. Резюме должно быть информативным, лаконичным, логичным и грамотным с точки зрения орфографии.Основная задача – произвести приятное впечатление при заочном знакомстве работодателя с соискателем. При этом важно оценивать себя и свои возможности адекватно. Не стоит отсылать резюме работодателю, если образование, опыт и профессиональные знания не соответствуют требованиям, заявленным в вакансии.Выбор формата резюмеВыделяют три основных типа резюме – хронологическое, функциональное, гибридное. Писать резюме нужно так, чтобы наглядно продемонстрировать достоинства кандидата. Выбор формата зависит от опыта работы.ХронологическоеХронологическое или биографическое резюме – акцент делается на описании карьерного пути. Оно подойдет тем, кто развивался в одной сфере деятельности, одной компании или отрасли. Главное преимущество этого резюме – его простота и привычность для рекрутеров. Минусы – в нем наглядно отражены пробелы предыдущего опыта и перерывы в работе.Структура:ФункциональноеОсобенность функционального резюме – акцент на компетенциях, навыках и достижениях соискателя, опыт работы указывается кратко. Составлять этот вид резюме стоит тем, кто часто менял работу в рамках одной должности или сферу деятельности. Ведь первое, что увидит рекрутер, – список умений, сведения об учебных заведениях, стажировках, тренингах, волонтерской работе, которые подчеркивают уверенность и правильность выбора карьерного пути. Минус такого резюме – работодатель не видит трудовой путь кандидата.Структура:ГибридноеКомбинированное резюме сочетает в себе формат хронологического и функционального резюме. Позволяет подчеркнуть все сильные стороны кандидата, демонстрирует квалификацию и достижения, позволяет рекрутеру получить хронологию трудовой биографии. Сейчас гибридный тип резюме становится все более распространенным.Структура:Правила оформления резюмеОсновные принципы хорошего резюме:Как правильно составить резюмеЧтобы правильно написать резюме, можно следовать определенной структуре. Надо использовать как можно больше слов, по которым работодатель сможет отыскать его через поисковик. Например, в анкете бухгалтера по зарплате обязательно должны встречаться слова: зарплата, взаиморасчет, больничный, компенсация, отчетность.Стоит продумать, какие ключевые понятия относятся к конкретной работе, и какие термины может использовать работодатель при поиске резюме.НазваниеВ названии следует указать ФИО и желаемую должность, чтобы человек, просматривающий анкеты, сразу увидел, какая позиция интересует кандидата. В дальнейшем ему будет легче найти нужное резюме среди многих других.Контактная информацияВажно указывать в резюме актуальные контакты, по которым с претендентом действительно можно связаться. Адрес электронной почты не должен выглядеть смешным и абсурдным. Неправильно: "krasotka2000@mail.ru" или "super_macho@mail.ru".Правильно: "gennadiy_petrov@mail.ru".ФотоФотография в анкете повышает шанс привлечь внимание работодателя. Резюме выглядит более выигрышно по сравнению с анкетами без фото.Место проживанияПодробный адрес с названием улицы сообщать не стоит. Необходимо указать город и ближайшую к дому станцию метро, если есть. Для работодателя имеет значение только район проживания. Если на дорогу у человека будет уходить много времени, ему могут отказать. Такой сотрудник станет слишком уставать и, вполне вероятно, скоро найдет работу ближе к дому.Желаемая должностьНа интернет-порталах и в базах данных сотрудники кадровых агентств ищут людей по названию позиции. Не стоит упоминать в одном резюме все интересующие варианты. Если человек претендует сразу на несколько должностей, придется составить для каждой из них отдельное резюме. Например, при поиске работы личного помощника руководителя и секретаря-референта потребуется две разных анкеты. Название вакансии должно быть понятным: врач-дерматолог, инженер и т.д.Ожидаемая зарплатаНужно указать сумму, которую хотелось бы получать на руки. Можно обозначить заработную плату немного выше, чем платили на прошлой работе.Опыт работыЕсли речь идет не о начинающем специалисте, этот раздел самый главный в резюме.Перечислять опыт работы принято в обратном хронологическом порядке. Следует указать дату выхода на работу и дату увольнения, отметить должность и функции, делая акцент на профессиональных достижениях. Если сфера деятельности организации не понятна из названия, лучше написать, чем конкретно занималась организация.Периоды стажировки и практики учитываются наравне с основным стажем.Если были большие перерывы в работе, стоит объяснить в резюме, почему. Например, находилась в декретном отпуске, трудился на фрилансе, занимался бизнесом. Или надо сослаться на важные обстоятельства, в силу которых человек не мог работать.Если большой опыт в одной профессии, следует рассказать немного подробнее о трех последних годах.Любого работодателя насторожит, если человек меняет профессию или место трудоустройства каждый год. Длительность работы менее трех месяцев выглядит так, как будто он не прошел испытательный срок. Лучше вообще не упоминать этот эпизод в резюме. Если с этим периодом связан интересный опыт, лучше подчеркнуть, что это была проектная занятость.ОбразованиеНеобходимо указать уровень образования: высшее или среднее специальное. Перечислить в резюме учебные заведения, год окончания и полученную специальность.Дополнительное образованиеЕсли претендент учился на курсах или проходил тренинги, связанные с должностью, на которую он рассчитывает, стоит написать о них. Но не надо перегружать резюме перечислением сертификатов о дополнительном образовании, не относящихся к этой работе. Врачу-стоматологу, который планирует трудоустроиться по своей специальности, не стоит писать в резюме, что он выучился на тренера по корректировке нежелательного поведения животных. Ни одной стоматологической клинике этот опыт не пригодится.Ключевые навыкиНадо перечислить основополагающие профессиональные качества, которые требуются для работы по желаемой специальности. Например, для менеджера по продажам список может быть примерно следующим:Личные качестваНе приветствуется использование абстрактных оценок, пафоса и банальных, затасканных формулировок. Например, такие качества, как искренность и упорство довольно сомнительны – можно искренне не любить работать и упорно избегать любой ответственности.Лучше перечислить только те качества, которые имеют отношения к профессии. Тому, кто собирается работать машинистом экскаватора, не обязательно упоминать о том, как сильно он любит детей и животных.Чаще всего люди сообщают в резюме о своем ответственном отношении к работе, коммуникабельности и стрессоустойчивости. Это уже стало общим местом. Можно заменить ответственность на добросовестность. Вместо коммуникабельности претенденту лучше написать, что он легко находит общий язык с людьми, а вместо стрессоустойчивости указать, что у него спокойный, уравновешенный характер.Должностные обязанностиНе следует переписывать все обязанности из должностных инструкций на последнем месте работы. Правильнее выделить 4–5 самых основных и рассказать о них понятным языком.Неправильно: "Осуществление деятельности по организации размещения рекламы в интернете, журналах и информационных справочниках".Правильно: "Размещение рекламы в интернете, журналах и информационных справочниках".ДостиженияКроме должностных обязанностей, надо перечислить все профессиональные успехи, описать результаты работы, сообщить о карьерном росте. При этом лучше избегать размытых формулировок, упоминать только о конкретных результатах.Неправильно: "На мне одном держалась вся работа нашего отдела. Постоянно приходилось обучать своих коллег, подсказывать и помогать".Правильно: "Организовал 10 бизнес-тренингов для сотрудников нашей компании".Нелишним будет указать награды и почетные грамоты, полученные на предыдущих местах работы.ХоббиМожно рассказать о своих хобби и увлечениях, но не стоит заострять на этом внимание и описывать все в подробностях.Дополнительная информацияВажно, чтобы дополнительная информация о кандидате имела хотя бы косвенное отношение к профессии. Если человек заявляется на вакансию учителя литературы, совершенно неважно, какой у него водительский стаж. Обязательно нужно указать, готов ли человек к переезду или командировкам. Если рассматривается только удаленная работа, также стоит сказать об этом или отметить свои пожелания галочками на интернет-площадках для поиска работы. Это увеличит область видимости резюме в поиске и повысит шансы быть приглашенным на собеседование. В самом конце резюме необходимо сообщить, когда соискатель готов приступить к работе.Важно и датирование резюме. Это подтверждает актуальность работы для претендента. Если дата устарела, работодатель может решить, что человек давно и безуспешно ищет работу.Рекомендации с предыдущего места работыВ нашей стране рекомендации предыдущих работодателей пока не являются обязательными, но их наличие повышает доверие к соискателю. Можно указать в резюме имена, должности и контакты бывших руководителей, чтобы следующий наниматель мог получить отзыв о профессиональных и человеческих качествах своего потенциального сотрудника.Проверка и корректировка резюмеПеред отправкой работодателю лучше перечитать резюме несколько раз, попросить кого-нибудь, кто хорошо владеет русским языком, проверить его или воспользоваться специальными программами.Чего не надо указывать в резюмеРезюме – это краткая информация об опыте работы, знаниях, навыках и компетенциях. Для этого документа неуместны следующие данные:Образец резюме 2024 годаКак правило, на специализированных интернет-порталах по поиску работы резюме имеют свою установленную форму и пользователю необходимо лишь заполнить всю информацию по пунктам. Если есть необходимость составить резюме самостоятельно, можно придерживаться следующего образца:Возможные ошибки при составленииВо многих случаях резюме соответствующих вакансии соискателей не получают отклика, потому что оформлены с отступлениями от заведенных правил или здравого смысла.Неформальное фото. Фотография для резюме должна быть в деловом стиле и на нейтральном фоне. Если человек выглядит неряшливо, фото будет работать против него.Описание процессов, а не результата. Работодатель ожидает от сотрудников исполненных поручений, законченных дел и достигнутых целей. И хочет платить исключительно за результат. У людей, сосредоточенных на процессе, по итогу накапливается очень много невыполненных задач. Свою заинтересованность в результате работы необходимо подчеркнуть в резюме конкретными фактами и цифрами.Ошибки в тексте. Во-первых, читать текст с ошибками неприятно. Во-вторых, перенося данные анкеты в базу, сотруднику кадрового агентства придется тратить время на их исправление. В-третьих, если работа включает в себя деловую переписку, оформление договоров и отчетности, безграмотность автоматически делает претендента профессионально непригодным.Объем. Слишком короткое резюме неинформативно. Ни один работодатель не пригласит на собеседование "кота в мешке". Чересчур объемное резюме, содержащее множество ненужной информации, лирических отступлений и лишних подробностей, также не будет встречено с энтузиазмом. Например, дотошное перечисление пройденных обучающих курсов, тренингов и семинаров, которые не имеют отношения к профессии, – это лишняя информация.Где разместить резюмеРезюме следует разместить на интернет-порталах, которые специализируются на трудоустройстве, и на сайтах кадровых агентств. Также сейчас очень хорошо работают тематические группы в социальных сетях.Если человек ищет новую работу, не уволившись с текущей, и не хочет, чтобы его работодатель узнал об этом, не нужно размещать резюме в публичном доступе. Искать интересные вакансии придется самостоятельно, адресно отправляя резюме работодателям.Рекомендации специалистов по кадрамЮлия Шляхова уточняет, что HR-специалист в первую очередь оценивает последний опыт кандидата – его профессиональные достижения, продолжительность работы, зону ответственности. Он также может обратить внимание на информацию об образовании и владении профессиональными навыками. Чаще всего этого достаточно, чтобы принять решение о том, проходит ли кандидат на следующий этап отбора."Обычно рекрутер анализирует последние три года работы кандидата. Поэтому в резюме особенно важно отразить достижения этого периода, а начальные этапы карьеры можно описать без деталей. Еще один значимый критерий – указание зоны ответственности: регион, отдел, клиенты и т.д.", – дополнила эксперт.Ольга Орел, директор по персоналу AB InBev Efes:"Что делать молодым кандидатам, если опыт отсутствует? Как правило прогрессивные работодатели сейчас обращают внимание не только на опыт и hard-skills, но и фокусируются на надпрофессиональных навыках, которые помогут сотруднику эффективно развиваться в компании. К ним относятся способность воспринимать, усваивать и обрабатывать информацию, обучаемость, эмоциональный интеллект, критическое мышление и умение адаптироваться к быстрой смене обстоятельств. Такие навыки относят к компетенциям будущего".Ольга Орел также отмечает, что в молодых специалистах соискатели высоко ценят креативность, техническую продвинутость и знание языков. На сегодняшний день во многих компаниях существует система менеджмента талантов и поиск кандидатов с большим потенциалом среди студентов. Так, AB InBev Efes традиционно является партнером 26 целевых вузов в 14 городах присутствия России. В компании для оценки кандидата используются критерии, среди которых учитываются не прошлые заслуги, а поведение, необходимое для трансформации в будущем. К существующим ранее критериям оценки – достижения, амбиции, соответствие культуре компании, в компании добавили новый, как никогда важный критерий, – адаптивность. Индикаторами этого критерия являются гибкое мышление, быстрая адаптация к постоянно изменяющимся условиям и трансформирование бизнеса к лучшему.

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работа, удаленная работа, общество, россия