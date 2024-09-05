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Путин рассказал, сколько денег помогли сохранить "русские офшоры" - РИА Новости, 05.09.2024
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09:48 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/rezidenty-1970733886.html
Путин рассказал, сколько денег помогли сохранить "русские офшоры"
Путин рассказал, сколько денег помогли сохранить "русские офшоры" - РИА Новости, 05.09.2024
Путин рассказал, сколько денег помогли сохранить "русские офшоры"
Президент России Владимир Путин заявил, что резидентами специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке стали уже более 100... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T09:48
2024-09-05T09:48
экономика
россия
русский (остров)
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что резидентами специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке стали уже более 100 компаний, благодаря чему он обеспечил возврат из офшоров и других иностранных юрисдикций активов более чем на 5,5 триллиона рублей. "Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 триллионов рублей. Его резидентами на сегодняшний день стали более 100 компаний", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Механизм редомициляции действует в России с 2018 года, когда был принят пакет законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский с целью возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. А в условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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русский (остров)
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экономика, россия, русский (остров), владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Русский (остров), Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин рассказал, сколько денег помогли сохранить "русские офшоры"

Путин: резидентами САР во Владивостоке стали более ста компаний

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что резидентами специального административного района (САР) на острове Русский во Владивостоке стали уже более 100 компаний, благодаря чему он обеспечил возврат из офшоров и других иностранных юрисдикций активов более чем на 5,5 триллиона рублей.
"Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 триллионов рублей. Его резидентами на сегодняшний день стали более 100 компаний", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Механизм редомициляции действует в России с 2018 года, когда был принят пакет законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский с целью возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. А в условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
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ЭкономикаРоссияРусский (остров)ВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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