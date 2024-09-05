https://ria.ru/20240905/rezhim-1970913552.html

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления - РИА Новости, 05.09.2024

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления

Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за угрозы затопления, соответствующее распоряжение губернатора Виталия Хоценко опубликовано на официальном РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T19:55

2024-09-05T19:55

2024-09-05T19:55

происшествия

омская область

омск

омский район

виталий хоценко

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ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за угрозы затопления, соответствующее распоряжение губернатора Виталия Хоценко опубликовано на официальном сайте правительства региона. Распоряжение введено в связи с угрозой затопления микрорайона Осташково в Омске, сел Ульяновка и Морозовка Омского района, а также территории вблизи золоотвала ТЭЦ-5. "Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области", - указано в документе. Хоценко поручил контролировать экологическую ситуацию в регионе, а также информировать жителей области о потенциальных угрозах, и, если потребуется, провести эвакуацию. Администрация района, оказавшегося в зоне риска, должна организовать мероприятия по водоотведению и восстановлению путей оттока паводковых вод в реку Омь.

https://ria.ru/20240905/mchs-1970691875.html

https://ria.ru/20240904/livni-1970654784.html

омская область

омск

омский район

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происшествия, омская область, омск, омский район, виталий хоценко