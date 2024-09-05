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В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления
В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления - РИА Новости, 05.09.2024
В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления
Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за угрозы затопления, соответствующее распоряжение губернатора Виталия Хоценко опубликовано на официальном РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T19:55
2024-09-05T19:55
2024-09-05T19:55
происшествия
омская область
омск
омский район
виталий хоценко
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ОМСК, 5 сен - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за угрозы затопления, соответствующее распоряжение губернатора Виталия Хоценко опубликовано на официальном сайте правительства региона. Распоряжение введено в связи с угрозой затопления микрорайона Осташково в Омске, сел Ульяновка и Морозовка Омского района, а также территории вблизи золоотвала ТЭЦ-5. "Ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области", - указано в документе. Хоценко поручил контролировать экологическую ситуацию в регионе, а также информировать жителей области о потенциальных угрозах, и, если потребуется, провести эвакуацию. Администрация района, оказавшегося в зоне риска, должна организовать мероприятия по водоотведению и восстановлению путей оттока паводковых вод в реку Омь.
https://ria.ru/20240905/mchs-1970691875.html
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омская область
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происшествия, омская область, омск, омский район, виталий хоценко
Происшествия, Омская область, Омск, Омский район, Виталий Хоценко
В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления
Хоценко: под Омском ввели режим повышенной готовности из-за угрозы затопления