https://ria.ru/20240905/rets-1970871555.html
РЭЦ провел маркетинговую акцию под брендом "Сделано в России" на ВЭФ
РЭЦ провел маркетинговую акцию под брендом "Сделано в России" на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
РЭЦ провел маркетинговую акцию под брендом "Сделано в России" на ВЭФ
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) 5 сентября в рамках Международной Владивостокской регаты на полях Восточного экономического форума во второй... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T17:00
2024-09-05T17:00
2024-09-05T17:00
экономика
россия
китай
вьетнам
вероника никишина
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970851752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_675fde92db4f371ed93a8438ce152078.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) 5 сентября в рамках Международной Владивостокской регаты на полях Восточного экономического форума во второй раз провел акцию продвижения продукции под брендом "Сделано в России", сообщает центр."В акции участвуют компании, чья продукция представлена в национальных магазинах Made in Russia на зарубежных маркетплейсах, а также в постоянно действующих павильонах продукции АПК за рубежом", - говорится в сообщении.Российский экспортный центр уже второй год использует регату как площадку для продвижения товаров под национальным брендом "Сделано в России". На мероприятии встречаются представители бизнеса и власти из России и других стран, чтобы поддержать команды спортсменов по академической гребле, а в перерыве —попробовать российские экспортные товары на отдельном стенде РЭЦ. Событие активно освещают популярные блогеры из Китая и Вьетнама, где российская продукция пользуется большим спросом.В этом году победители соревнований в лодках-четверках получили специальный приз с продуктами под брендом "Сделано в России", которые успешно продаются за рубежом."За год наш проект с Федерацией гребного спорта "Российские товары — для чемпионов" уже перерос в целое движение, которое основано на гордости за российский спорт, российскую продукцию и нашу страну в целом. Мы уже увидели, что то, что мы делаем, действительно интересно зарубежной аудитории — за время акции нам удалось охватить более 70 миллионов иностранных пользователей, и им хочется ближе познакомиться с Россией. Поэтому мы уверены, что наше движение будет только расширяться", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Партнером Третьей Владивостокской регаты выступил Российский экспортный центр. Мы объединяем свои сильные стороны и ресурсы, чтобы про российский спорт и про то, чем живет Россия, узнавали все больше за рубежом",— поделился президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин.Отметим, в 2023 году регата во Владивостоке стала отправной точкой масштабной акции с участием гребцов-академистов "Российские товары – для чемпионов", в рамках которой более 14 миллионов зарубежных пользователей интернета познакомились с российскими товарами через онлайн-трансляции и рекламные видеоролики, а также поучаствовав в розыгрышах тематических призов. За время акции, в которой приняли участие 106 производителей, зарубежные потребители приобрели российскую продукцию на четверть миллиарда рублей.В этом году к акции присоединились 8 компаний-производителей продуктов питания. Среди них как опытные экспортеры, так и те, кто только начинает свой путь на внешние рынки.С помощью акции на экспорт продвигают семечки от компании "Мартин Восток" с опытом работы на рынках Китая и Вьетнама; настоящий российский тофу производства ИП Никифорова О.Ю., известный под брендом Greeneast, созданный на основе улучшенной азиатской технологии; натуральный мед в формате "порционной ложки" от одного из ключевых экспортеров Дальнего Востока, компании "СОТА"; питьевую воду от ООО "Славда Природные Минеральные Воды"; адыгейскую соль с пряностями и специями от ИП Хуажев А.З.; яблочную пастилу без сахара от Белевской пастильной мануфактуры; БАДы от ООО "СибПрибор", а также крупы и муку от ЗАО "Алейскзернопродукт".Участие в акции для компаний бесплатное.Чтобы стать участником маркетинговых акций РЭЦ, бизнес может подать заявку на размещение в национальных магазинах на международных маркетплейсах и в павильонах АПК за рубежом на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, вьетнам, вероника никишина, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Китай, Вьетнам, Вероника Никишина, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Российский экспортный центр (РЭЦ)
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) 5 сентября в рамках Международной Владивостокской регаты на полях Восточного экономического форума во второй раз провел акцию продвижения продукции под брендом "Сделано в России", сообщает центр.
"В акции участвуют компании, чья продукция представлена в национальных магазинах Made in Russia на зарубежных маркетплейсах, а также в постоянно действующих павильонах продукции АПК за рубежом", - говорится в сообщении.
Российский экспортный центр уже второй год использует регату как площадку для продвижения товаров под национальным брендом "Сделано в России". На мероприятии встречаются представители бизнеса и власти из России и других стран, чтобы поддержать команды спортсменов по академической гребле, а в перерыве —попробовать российские экспортные товары на отдельном стенде РЭЦ. Событие активно освещают популярные блогеры из Китая
и Вьетнама
, где российская продукция пользуется большим спросом.
В этом году победители соревнований в лодках-четверках получили специальный приз с продуктами под брендом "Сделано в России", которые успешно продаются за рубежом.
"За год наш проект с Федерацией гребного спорта "Российские товары — для чемпионов" уже перерос в целое движение, которое основано на гордости за российский спорт, российскую продукцию и нашу страну в целом. Мы уже увидели, что то, что мы делаем, действительно интересно зарубежной аудитории — за время акции нам удалось охватить более 70 миллионов иностранных пользователей, и им хочется ближе познакомиться с Россией. Поэтому мы уверены, что наше движение будет только расширяться", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
"Партнером Третьей Владивостокской регаты выступил Российский экспортный центр. Мы объединяем свои сильные стороны и ресурсы, чтобы про российский спорт и про то, чем живет Россия, узнавали все больше за рубежом",— поделился президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин.
Отметим, в 2023 году регата во Владивостоке
стала отправной точкой масштабной акции с участием гребцов-академистов "Российские товары – для чемпионов", в рамках которой более 14 миллионов зарубежных пользователей интернета познакомились с российскими товарами через онлайн-трансляции и рекламные видеоролики, а также поучаствовав в розыгрышах тематических призов. За время акции, в которой приняли участие 106 производителей, зарубежные потребители приобрели российскую продукцию на четверть миллиарда рублей.
В этом году к акции присоединились 8 компаний-производителей продуктов питания. Среди них как опытные экспортеры, так и те, кто только начинает свой путь на внешние рынки.
С помощью акции на экспорт продвигают семечки от компании "Мартин Восток" с опытом работы на рынках Китая и Вьетнама; настоящий российский тофу производства ИП Никифорова О.Ю., известный под брендом Greeneast, созданный на основе улучшенной азиатской технологии; натуральный мед в формате "порционной ложки" от одного из ключевых экспортеров Дальнего Востока
, компании "СОТА"; питьевую воду от ООО "Славда Природные Минеральные Воды"; адыгейскую соль с пряностями и специями от ИП Хуажев А.З.; яблочную пастилу без сахара от Белевской пастильной мануфактуры; БАДы от ООО "СибПрибор", а также крупы и муку от ЗАО "Алейскзернопродукт".
Участие в акции для компаний бесплатное.
Чтобы стать участником маркетинговых акций РЭЦ, бизнес может подать заявку на размещение в национальных магазинах на международных маркетплейсах и в павильонах АПК за рубежом на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".