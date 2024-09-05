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РЭЦ назвал правила успешной адаптации компаний России на рынке Китая - РИА Новости, 05.09.2024
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11:44 05.09.2024 (обновлено: 11:46 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/rets-1970776795.html
РЭЦ назвал правила успешной адаптации компаний России на рынке Китая
РЭЦ назвал правила успешной адаптации компаний России на рынке Китая - РИА Новости, 05.09.2024
РЭЦ назвал правила успешной адаптации компаний России на рынке Китая
Китайский рынок характеризуется высокой конкуренцией, особенно для небольших компаний, Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) предлагает экспортерам... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:44
2024-09-05T11:46
экономика
китай
россия
шэньчжэнь
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
бизнес
финансы
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Китайский рынок характеризуется высокой конкуренцией, особенно для небольших компаний, Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) предлагает экспортерам придерживаться трех простых правил для успешного освоения на рынке Китая, о которых на Восточном экономическом форуме рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Для российских компаний, особенно небольших, конкуренция на китайском рынке остается высокой, что затрудняет их продвижение. Китайский рынок широк и многогранен, но отсутствие знания китайского языка и адаптации продукции под требования китайского рынка становятся барьером к продвижению российских компаний. Однако спустя десятилетия работы по данному направлению мы выработали ряд простых правил, которые действительно помогут компаниям найти свою нишу на китайском рынке", – сказала Никишина на сессии "Бизнес-диалог "Россия - Китай".Первое правило – необходимо иметь внешнеэкономические базовые, а также практикоориентированные компетенции. Важно учитывать культурные и языковые особенности китайского рынка, чтобы успешно продвигать свои товары и услуги.Во-вторых, необходимо адаптировать свою продукцию под спрос китайских партнеров и проводить "донастройку", чтобы показать высокое качество продукции, а также готовность российских компаний выстраивать долгосрочные отношения."И, конечно, использование местных информационных ресурсов, таких как социальная сеть Weibo или Douyin – аналог TikTok – позволяет рассказать большей аудитории о продукте, вызвать доверие и внимание местных производителей", – подчеркнула Никишина.Она рассказала об успешном результате использования этих правил. В этом году РЭЦ запустил новый гибридный формат продвижения российской продукции на китайском рынке через размещение товаров в розничных точках продаж национальных магазинов, открытых на крупнейших электронных торговых площадках Китая."24 августа первая точка розничных продаж была открыта на юге Китая, в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. Прямой эфир этого события в Douyin заняло 8 место среди китайских стримов по итогам дня. В ходе запуска были реализованы российские товары из порядка 20 регионов России. В первые выходные старта продаж в онлайн- и офлайн-форматах было продано товаров на сумму почти 2,5 миллиона юаней", – рассказала глава РЭЦ.По ее словам, этот формат продвижения планируется реализовать и в других провинциях КНР.
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экономика, китай, россия, шэньчжэнь, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), бизнес, финансы, приморский край
Экономика, Китай, Россия, Шэньчжэнь, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бизнес, Финансы, Приморский край

РЭЦ назвал правила успешной адаптации компаний России на рынке Китая

© РИА Новости / Владимир АстапковичВероника Никишина, генеральный директор, АО "Российский экспортный центр
Вероника Никишина, генеральный директор, АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вероника Никишина, генеральный директор, АО "Российский экспортный центр
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Китайский рынок характеризуется высокой конкуренцией, особенно для небольших компаний, Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) предлагает экспортерам придерживаться трех простых правил для успешного освоения на рынке Китая, о которых на Восточном экономическом форуме рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Для российских компаний, особенно небольших, конкуренция на китайском рынке остается высокой, что затрудняет их продвижение. Китайский рынок широк и многогранен, но отсутствие знания китайского языка и адаптации продукции под требования китайского рынка становятся барьером к продвижению российских компаний. Однако спустя десятилетия работы по данному направлению мы выработали ряд простых правил, которые действительно помогут компаниям найти свою нишу на китайском рынке", – сказала Никишина на сессии "Бизнес-диалог "Россия - Китай".
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Первое правило – необходимо иметь внешнеэкономические базовые, а также практикоориентированные компетенции. Важно учитывать культурные и языковые особенности китайского рынка, чтобы успешно продвигать свои товары и услуги.
Во-вторых, необходимо адаптировать свою продукцию под спрос китайских партнеров и проводить "донастройку", чтобы показать высокое качество продукции, а также готовность российских компаний выстраивать долгосрочные отношения.
"И, конечно, использование местных информационных ресурсов, таких как социальная сеть Weibo или Douyin – аналог TikTok – позволяет рассказать большей аудитории о продукте, вызвать доверие и внимание местных производителей", – подчеркнула Никишина.
Она рассказала об успешном результате использования этих правил. В этом году РЭЦ запустил новый гибридный формат продвижения российской продукции на китайском рынке через размещение товаров в розничных точках продаж национальных магазинов, открытых на крупнейших электронных торговых площадках Китая.
"24 августа первая точка розничных продаж была открыта на юге Китая, в городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун. Прямой эфир этого события в Douyin заняло 8 место среди китайских стримов по итогам дня. В ходе запуска были реализованы российские товары из порядка 20 регионов России. В первые выходные старта продаж в онлайн- и офлайн-форматах было продано товаров на сумму почти 2,5 миллиона юаней", – рассказала глава РЭЦ.
По ее словам, этот формат продвижения планируется реализовать и в других провинциях КНР.
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ЭкономикаКитайРоссияШэньчжэньВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)БизнесФинансыПриморский край
 
 
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