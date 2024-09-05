https://ria.ru/20240905/remont-1970743112.html

Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй

Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй - РИА Новости, 05.09.2024

Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй

Капитальный ремонт моста протяженностью 120 метров через реку Валуй завершен в Валуйках Белгородской области, объем финансирования превысил 100 миллионов... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T10:36

2024-09-05T10:36

2024-09-05T10:36

белгородская область

валуйки

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Капитальный ремонт моста протяженностью 120 метров через реку Валуй завершен в Валуйках Белгородской области, объем финансирования превысил 100 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе завершён капитальный ремонт 120-метрового моста через реку Валуй. Более 20 лет этот мост не ремонтировался. Уверен, что качество работ позволит ещё несколько десятилетий обойтись без дорогостоящих затрат со стороны областного и федерального бюджета", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова. Объект обновили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Искусственное сооружение ввели в эксплуатацию более полувека назад. Последний капитальный ремонт выполнили в 2005 году. Длина моста составляет 121 метр, ширина — 13 метров, ширина проезжей части — девять метров, ширина пешеходного тротуара — 1,5 метра. Работы были направлены на восстановление несущей способности моста, поскольку по объекту постоянно проходит большой поток автотранспорта, в том числе и грузового. К ремонту подрядная организация приступила прошлым летом. Мостовики заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили гидроизоляцию пролетных строений, отремонтировали пролетные строения и опоры моста, укрепили откосы устоев береговых опор, установили барьерное ограждение. "Объем финансирования составил 105 миллионов рублей", - добавили в правительстве области.

https://ria.ru/20240829/opershtab-1969193404.html

https://ria.ru/20240827/blagoustroystvo-1968712827.html

валуйки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

валуйки, вячеслав гладков