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Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй - РИА Новости, 05.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
10:36 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/remont-1970743112.html
Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй
Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй - РИА Новости, 05.09.2024
Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй
Капитальный ремонт моста протяженностью 120 метров через реку Валуй завершен в Валуйках Белгородской области, объем финансирования превысил 100 миллионов... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:36
2024-09-05T10:36
белгородская область
валуйки
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Капитальный ремонт моста протяженностью 120 метров через реку Валуй завершен в Валуйках Белгородской области, объем финансирования превысил 100 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Валуйском округе завершён капитальный ремонт 120-метрового моста через реку Валуй. Более 20 лет этот мост не ремонтировался. Уверен, что качество работ позволит ещё несколько десятилетий обойтись без дорогостоящих затрат со стороны областного и федерального бюджета", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова. Объект обновили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Искусственное сооружение ввели в эксплуатацию более полувека назад. Последний капитальный ремонт выполнили в 2005 году. Длина моста составляет 121 метр, ширина — 13 метров, ширина проезжей части — девять метров, ширина пешеходного тротуара — 1,5 метра. Работы были направлены на восстановление несущей способности моста, поскольку по объекту постоянно проходит большой поток автотранспорта, в том числе и грузового. К ремонту подрядная организация приступила прошлым летом. Мостовики заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили гидроизоляцию пролетных строений, отремонтировали пролетные строения и опоры моста, укрепили откосы устоев береговых опор, установили барьерное ограждение. "Объем финансирования составил 105 миллионов рублей", - добавили в правительстве области.
https://ria.ru/20240829/opershtab-1969193404.html
https://ria.ru/20240827/blagoustroystvo-1968712827.html
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валуйки, вячеслав гладков
Белгородская область, Валуйки, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о завершении ремонта 120-метрового моста через Валуй

© Фото : пресс-служба администрации Валуйского городского округаМост через реку Валуй
Мост через реку Валуй - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© Фото : пресс-служба администрации Валуйского городского округа
Мост через реку Валуй
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БЕЛГОРОД, 5 сен – РИА Новости. Капитальный ремонт моста протяженностью 120 метров через реку Валуй завершен в Валуйках Белгородской области, объем финансирования превысил 100 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Валуйском округе завершён капитальный ремонт 120-метрового моста через реку Валуй. Более 20 лет этот мост не ремонтировался. Уверен, что качество работ позволит ещё несколько десятилетий обойтись без дорогостоящих затрат со стороны областного и федерального бюджета", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гладкова.
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Объект обновили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Искусственное сооружение ввели в эксплуатацию более полувека назад. Последний капитальный ремонт выполнили в 2005 году.
Длина моста составляет 121 метр, ширина — 13 метров, ширина проезжей части — девять метров, ширина пешеходного тротуара — 1,5 метра. Работы были направлены на восстановление несущей способности моста, поскольку по объекту постоянно проходит большой поток автотранспорта, в том числе и грузового.
К ремонту подрядная организация приступила прошлым летом. Мостовики заменили асфальтобетонное покрытие, восстановили гидроизоляцию пролетных строений, отремонтировали пролетные строения и опоры моста, укрепили откосы устоев береговых опор, установили барьерное ограждение.
"Объем финансирования составил 105 миллионов рублей", - добавили в правительстве области.
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