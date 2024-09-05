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Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах - РИА Новости, 05.09.2024
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20:27 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/razvitie-1970919369.html
Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах
Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах - РИА Новости, 05.09.2024
Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах
Правительство России выделило из своего резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ устойчивого развития предприятий... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T20:27
2024-09-05T20:27
экономика
россия
республика ингушетия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство России выделило из своего резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 822 719,9 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Северная Осетия - Алания и Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств,... возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, за апрель - май 2024 года", - говорится в документе. Большая часть этих средств - свыше 587 миллионов рублей - будет направлена Дагестану. Северная Осетия получит, согласно распределению субсидий, почти 152 миллиона, а Ингушетия - около 83 миллионов рублей. Как следует из распоряжения, сумма рассчитана исходя из уровня софинансирования расходных обязательств этих трех регионов в размере 85%. В документе также указан уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, который имеют в виду достичь в каждом из регионов за 2024 год: в Северной Осетии - Алании это не менее 85,3%, в Дагестане - не менее 81,7%, в Ингушетии - не менее 68,7%.
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россия
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экономика, россия, республика ингушетия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Республика Ингушетия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Правительство выделило средства на развитие ЖКХ в регионах

Правительство выделило более 822 миллионов рублей на развитие ЖКХ в регионах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на здание дома правительства Российской Федерации
Вид на здание дома правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Правительство России выделило из своего резервного фонда более 822 миллионов рублей на софинансирование региональных программ устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.
Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 822 719,9 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Республики Дагестан, Республики Северная Осетия - Алания и Республики Ингушетия в целях софинансирования расходных обязательств,... возникающих при реализации региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, за апрель - май 2024 года", - говорится в документе.
Большая часть этих средств - свыше 587 миллионов рублей - будет направлена Дагестану. Северная Осетия получит, согласно распределению субсидий, почти 152 миллиона, а Ингушетия - около 83 миллионов рублей.
Как следует из распоряжения, сумма рассчитана исходя из уровня софинансирования расходных обязательств этих трех регионов в размере 85%. В документе также указан уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, который имеют в виду достичь в каждом из регионов за 2024 год: в Северной Осетии - Алании это не менее 85,3%, в Дагестане - не менее 81,7%, в Ингушетии - не менее 68,7%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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