https://ria.ru/20240905/raspiska-1745976270.html

Как написать расписку: правила оформления, какие данные указать

Как написать расписку о получении денег 2024: образец правильного оформления

Как написать расписку: правила оформления, какие данные указать

При передаче денег в долг обычно составляется расписка о факте их получения заемщиком. Именно она может помочь урегулировать возникшие разногласия. О том, как... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:41

2024-09-05T12:41

2024-09-05T12:41

экономика

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россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. При передаче денег в долг обычно составляется расписка о факте их получения заемщиком. Именно она может помочь урегулировать возникшие разногласия. О том, как написать расписку правильно, чтобы без проблем вернуть денежные средства, какую информацию в ней писать, образец расписки и можно ли оформить ее от руки — в материале РИА Новости.РаспискаРасписка — односторонний документ, который в письменной форме удостоверяет получение от физического или юридического лица чего-либо, например, денег или материальных ценностей.Для чего нужнаДавая деньги в долг, лучше всего составить расписку, чтобы ее можно было представить в суде в случае, если заемщик не возвращает средства. В документе указывается переданная сумма, условия, а также сроки, когда средства должны быть возвращены. Расписку должен подписать человек, который занимает. Не нужно путать ее с договором займа, которым она по сути не является, а лишь подтверждает передачу денежных средств во исполнение такого договора, заключенного в устной форме.Виды расписокРасписки бывают нескольких видов:В этом случае, поскольку идет речь о займе денег, то термины равнозначны. По денежной расписке можно передать средства, например, как возврат долга или за проданное имущество. По долговой расписке есть возможность передавать помимо денег еще и вещи. В долговой расписке, кроме информации о кредиторе и заемщике, сумме денежных средств, надо указать срок и способ возврата средств. Если они должны быть перечислены на банковский счет, то необходимы его реквизиты.Также расписка может быть:Например, расписка о передаче документов обязательна в госучреждениях, в остальных случаях применяется по желанию. Лучше составлять расписку, если передаются такие документы, как:Расписка в такой ситуации будет подтверждать факт передачи документов и нахождение их в руках другого лица. В случае повреждения или утери важной документации расходы по восстановлению лягут на плечи виновного в этом лица.В каких случаях берут распискуОбычно расписки составляют, если человек хочет получить деньги в долг в достаточно крупном размере, например, более 100 тысяч рублей. В таком случае заемщик защищает свои средства от невозврата, потому что с подобным документом можно обратиться в суд. Наиболее частые ситуации:Расписка может служить единственным документом, подтверждающим существование устной договоренности сторон о займе. Однако в устной форме он возможен, когда сумма долга не превышает 10 тысяч рублей. Если она больше, то требуется уже письменная форма договора в виде расписки.Правовой статус распискиВ соответствии с п.2 ст. 808 Гражданского кодекса РФ, расписка подтверждает договор займа и его условия, также она может быть использована в суде в качестве доказательства, потому что имеет статус официального документа. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает сторону права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, даже если факт передачи денег видели несколько человек.Свидетели при составлении распискиПри совершении сделки необязательно, чтобы за ней наблюдали свидетели, однако, если между кредитором и заемщиком возникнет спор, то их показания будут важным фактором для суда. Свидетелями могут быть только совершеннолетние незаинтересованные лица. Факт их присутствия нужно указать в расписке, а также в ней должны быть его ФИО, паспортные данные, адрес фактического проживания, подпись. Свидетели могут подтвердить:Заверение расписки у нотариусаВ соответствии с п. 2 ст. 163 ГК, расписку можно не заверять у нотариуса. При этом он способен удостоверить документ, на основании которого происходит передача средств, либо засвидетельствовать подлинность подписей на нем. Часто граждане просят нотариуса "заверить" расписку вместо договора займа. Но законом запрещено свидетельствовать подлинность подписи на документах, представляющих собой содержание сделки, поэтому данный вариант исключается.Как написать распискуДля написания расписки не нужно иметь специальных юридических знаний. Достаточно просто учитывать простые правила и указать всю необходимую информацию.Правила оформленияЧтобы при возникновении разногласий не было проблем с отстаиванием своих интересов, необходимо учесть несколько правил при оформлении расписки:Какие данные должны бытьВ законодательстве нет четкого указания о том, какие данные должны вноситься в расписку, поэтому необходимо указать следующую информацию:Если расписка пишется с участием юридического лица, то следует также указать все его данные. Например, ИНН, ОГРН и другие реквизиты, ФИО и должность лица, который выдает заем. Документ необходимо составлять в двух идентичных экземплярах, чтобы никто из сторон не мог вносить в расписку изменений. Можно делать это от руки или напечатать на компьютере. Во втором случае также необходимы подписи сторон. Если в суде заемщик заявит, что он не ставил автограф на документе, то нужно будет проводить анализ почерка. Подпись лучше ставить таким образом, чтобы между ней и текстом расписки невозможно было ничего дописать.Образец распискиХоть строго установленного образца нет, для удобства можно следовать примерному образцу расписки:Заполненный документ может выглядеть следующим образом:Ошибки при составлении распискиЧаще всего люди совершают такие ошибки — забывают указать свои идентификационные данные, например, номер паспорта, или не ставят подпись. Если документ составлен неправильно, то суд может не принять решение о взыскании средств с должника. Чтобы этого избежать, нужно скрупулезно подойти к оформлению документа, обязательно четко формулировать условия и сроки возврата, их следует обговорить заранее. В расписке также следует указать не просто адрес регистрации в паспорте, но и адрес фактического проживания заемщика. Также нужно написать про то, когда и сколько денежных средств было передано, слова, относящиеся к указанию валюты, не следует сокращать. Расписка может не иметь юридической силы, если в ней допущены ошибки и помарки в личных данных, если сумма займа не написана прописью и цифрами. В случае, когда деньги должны быть переведены на банковский счет, необходимо указать реквизиты. Однако здесь может возникнуть проблема. Дело в том, что расписка вступает в силу по факту передачи денег, поэтому если кредитор не укажет назначение платежа, то договор могут признать незаключенным.Проценты за пользование деньгамиЧеловек может дать деньги заемщику под проценты — это не запрещено законом. При этом с 2018 года все займы до 100 тысяч рублей считаются беспроцентными, если в расписке не указан этот пункт. Если человек взял в долг более 100 тысяч рублей, то автоматически применяется ключевая ставка ЦБ, которая действовала, пока должник не возвращал деньги. Заемщик может установить любой процент. Главное, чтобы в расписке был понятен порядок его расчета. Если процент будет в два и более раза выше, чем обычно начисляют по таким займам, то суд вправе его уменьшить, даже несмотря на то, что есть расписка. В случае, если заемщик раньше отдаст деньги, процент он заплатит частично.Что делать, если не возвращают деньгиСергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что ситуации условно и обобщенно можно разделить на два случая:При любом положении дел и в любом случае, чтобы "запустить" механизм возврата средств обязательно нужно потребовать вернуть долг. Если расписка предусматривает конкретный срок возврата займа, то можно сразу обращаться в суд. Если срок возврата обусловлен требованием займодавца, то сперва нужно направить требование о возврате к конкретному сроку, и только после просрочки должником такого требования можно обратиться в суд.При обычном положении дел суд выносит решение о взыскании задолженности по расписке, определяет сумму процентов, неустойки, распределяет расходы на уплату государственной пошлины, представительские и иные судебные расходы. При этом, в зависимости от взыскиваемой суммы, суд выдает судебный приказ на взыскание (если сумма долга не более 500 тыс. руб.), либо рассматривает дело в упрощенном или общем порядке.Если суд выдал судебный приказ – его можно сразу направить в банк должника для списания денег с банковского счета, либо передать приставам для принудительного взыскания.Если суд вынес решение – после вступления его в силу суд выдаст исполнительный лист, который также передается для взыскания либо в банк должника, либо судебному приставу.Штрафы за невыплату долгаЗаконом также не запрещается прописывать в документе штраф за невозврат средств. Например, если человек не вернул деньги в срок, помимо процентов он может заплатить фиксированную сумму штрафа, которая должна быть указана в расписке. Также есть возможность написать в документе, что при невозврате долга процент увеличивается вдвое. Если кредитор столкнулся с недобросовестным заемщиком, то он может подать на него в суд. Сделать это можно уже на следующий день после просрочки. Заявление должно быть в трех экземплярах: один для себя, второй представляется в суд, а третий направляется ответчику. Также понадобится чек об оплате государственной пошлины. Если в расписке не был указан срок выплаты, то согласно ст. 810 Гражданского кодекса деньги должны быть возвращены в течение 30 дней.

https://ria.ru/20221122/dengi-1833230489.html

https://ria.ru/20240905/raspiska-1745976270.html

https://ria.ru/20211228/tsessiya-1765733045.html

https://ria.ru/20220129/kredit-1770127547.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, общество