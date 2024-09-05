Как написать расписку о получении денежных средств: пошаговая инструкция

Передачу денег в долг даже между близкими друзьями многие предпочитают зафиксировать при помощи расписки. Ведь при возникновении разногласий именно данный документ поможет урегулировать ситуацию. Как правильно составить расписку о получении денежных средств, пошаговое руководство и образец документа, нужно ли заверять расписку у нотариуса и какую юридическую силу имеет данный документ — в материале РИА Новости.

Что такое расписка о получении денежных средств и какую юридическую силу она имеет

Распиской называют односторонний документ, который в письменной форме фиксирует факт передачи денег, имущества, материальных ценностей и других вещей от физического или юридического лица.

Понятие “расписка” закреплено и в законодательстве, например, в статье 408 Гражданского кодекса РФ. Это наделяет данный документ необходимой юридической силой.

В каких случаях составляют расписку

Расписка считается одним из самых надежных способов подтвердить факт передачи денег или различного имущества от одного человека другому и, при необходимости, доказать свои права в спорах.

Расписка пригодится в следующих ситуациях:

если гражданин берет деньги в долг или сам одалживает энную сумму другому человеку;

при покупке недвижимости или автомобиля, если человек вносит аванс;

при передаче арендной платы за снимаемое жилье и так далее.

Этот документ не является обязательным, но в дальнейшем может помочь избежать неприятных ситуаций (например, если человек откажется возвращать долг).

Если речь идет о передаче денег в долг, в расписке следует указать не только данные обеих сторон (кто занимает средства и кто дает деньги в долг), но и точную сумму, ключевые условия соглашения и сроки, когда средства должны быть возвращены.

Расписку не нужно путать с договором займа (она им не является). Этот документ лишь подтверждает непосредственно передачу денежных средств во исполнение такого договора, заключенного в устной форме.

“Устная форма передачи денежных средств может повлечь много неблагоприятных последствий для заемщика, — предупреждает Оксана Васильева, практикующий юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Например, сложно будет подтвердить факт того, что деньги действительно были переданы. Устная расписка не фиксирует важные условия договоренности (например, срок возврата долга, который без расписки доказать будет очень сложно, или проценты за пользования денежными средствами). К тому же устная форма передачи денег может повлечь риск мошенничества со стороны получателя”.

Кто должен писать расписку: получатель или передающий деньги

Составить расписку должен получатель денег, причем сделать это лучше всего от руки (образец почерка может пригодиться в случае возможных конфликтов, ведь подделать рукописный документ гораздо сложнее, чем бумагу, составленную на компьютере).

Если документ составлен в одном экземпляре, хранить его должен тот человек, которому нужно вернуть долг. В ряде случаев расписка может составляться в двух экземплярах, тогда каждая из сторон получает документ.

Виды расписок: какие документы используют при передаче денег

Так как расписки используются в различных жизненных ситуациях, существует несколько основных видов данного документа:

долговая расписка (представляет собой документ, подтверждающий факт передачи денежных средств от одного лица другому. Как правило, составляется в том случае, когда речь идет о крупной сумме денег);

расписка о получении документов (подтверждает факт передачи значимых бумаг, например, личных документов или документации на недвижимость. В госучреждениях является обязательной, в иных случаях может оформляться по желанию);

расписка, подтверждающая отсутствие претензий (например, по результатам оказания услуг или выполнения тех или иных работ);

расписка о сохранности имущества (например, если имущество передается другому лицу во временной пользование или на хранение) и другие.

Как написать расписку о получении денег: пошаговый пример документа

Одно из главных преимуществ расписки заключается в том, что для ее составление не нужно обладать специальными юридическими знаниями или опытом. Достаточно просто учитывать простые правила и указать всю необходимую информацию.

Какие данные обязательно должны быть в расписке

В законодательстве нет четкого указания о том, какая информация в обязательном порядке должна быть внесена в расписку. Однако эксперты рекомендуют указать следующие данные:

ФИО и полные паспортные данные как заимодателя, так и заемщика;

точную сумму займа (прописью и цифрами, а если заем выдается в валюте— дополнительно прописать курс, по которому необходимо вернуть долг);

условия и обстоятельства займа (место подписания документа);

факт получения денег заемщиком;

дату возврата долга;

условия возврата (проценты или их отсутствие);

санкции в том случае, если деньги не будут возвращены вовремя (например, штрафы);

дату составления документа;

подпись заемщика.

Если расписка составляется с участием юридического лица, то следует также указать все его данные. Например, ИНН, ОГРН и другие реквизиты, ФИО и должность лица, который выдает заем.

Документ необходимо составлять в двух идентичных экземплярах, чтобы никто из сторон не мог вносить в расписку изменений. Можно делать это от руки или напечатать на компьютере. Во втором случае также необходимы подписи сторон. Если в суде заемщик заявит, что он не ставил автограф на документе, то нужно будет проводить анализ почерка. Подпись лучше ставить таким образом, чтобы между ней и текстом расписки невозможно было ничего дописать.

Образец расписки о получении денежных средств

Строгого шаблона, которому необходимо следовать при составлении расписки, законодательно не предусмотрено. Для удобства мы подготовили следующий шаблон:

Расписка Расписка

В заполненном виде документ может выглядеть следующим образом:

Пример заполнения расписки Пример заполнения расписки

“Если адрес регистрации отличается от места жительства, его желательно также указать в тексте документа. Сюда же можно включить данные ИНН и СНИЛС. В случае подачи иска в суд они необходимы”, — дополняет Оксана Васильева.

Штрафы и проценты за невозврат денег по расписке

Для того, чтобы защитить себя от возможных проблем в будущем, человек, дающий деньги в долг, может прописать в расписке штраф за невозврат средств. Например, если заемщик не вернул нужную сумму в срок, помимо процентов ему придется заплатить фиксированную сумму штрафа, которая должна быть указана в расписке.

Еще один вариант — указать в документе, что при невозврате долга процент увеличивается вдвое.

Если же кредитор столкнулся с недобросовестным заемщиком, то он может подать на него в суд. Сделать это можно уже на следующий день после просрочки. Заявление должно быть в трех экземплярах: один для себя, второй представляется в суд, а третий направляется ответчику. Также понадобится чек об оплате государственной пошлины. Если в расписке не был указан срок выплаты, то согласно ст. 810 Гражданского кодекса деньги должны быть возвращены в течение 30 дней.

Проценты за пользование деньгами

Законом не запрещено давать деньги заемщику под проценты. При этом с 2018 года все займы до 100 000 рублей считаются беспроцентными, если в расписке данный пункт не указан. Если человек взял в долг более 100 000 рублей, то автоматически применяется ключевая ставка ЦБ, которая действовала, пока должник не возвращал деньги.

Заемщик в свою очередь может установить любой процент. Главное, чтобы в расписке был понятен порядок его расчета. Если процент будет в два и более раза выше, чем обычно начисляют по таким займам, то суд вправе его уменьшить, даже несмотря на то, что есть расписка. В случае, если заемщик раньше отдаст деньги, процент он заплатит частично.

Что делать, если не возвращают деньги

Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", отмечает, что большинство ситуаций в данной группе условно и обобщенно можно разделить на два случая:

заемщик (должник) в силу объективных причин не может вернуть деньги. В этом случае необходимо либо договариваться (входить в положение должника и, например, согласовать рассрочку с повышенным процентом), либо требовать деньги через суд и принудительно взыскивать при содействии судебных приставов;

деньги не возвращаются осознанно (умышленно) и/или изначально заемщик не планировал их возвращать. В этом случае обращение в правоохранительные органы, как правило, "дисциплинирует" должника. Но если речь о "закоренелых мошенниках" или "профессиональных заемщиках" – угроза уголовного наказания их вряд ли обеспокоит. В этой ситуации – взыскание через суд и приставов.

При любом положении дел и в любом случае, чтобы "запустить" механизм возврата средств обязательно нужно потребовать вернуть долг. Если расписка предусматривает конкретный срок возврата займа, то можно сразу обращаться в суд. Если срок возврата обусловлен требованием займодавца, то сперва нужно направить требование о возврате к конкретному сроку, и только после просрочки должником такого требования можно обратиться в суд.

При обычном положении дел суд выносит решение о взыскании задолженности по расписке, определяет сумму процентов, неустойки, распределяет расходы на уплату государственной пошлины, представительские и иные судебные расходы. При этом, в зависимости от взыскиваемой суммы, суд выдает судебный приказ на взыскание (если сумма долга не более 500 тыс. руб.), либо рассматривает дело в упрощенном или общем порядке.

Если суд выдал судебный приказ – его можно сразу направить в банк должника для списания денег с банковского счета, либо передать приставам для принудительного взыскания.

Если суд вынес решение – после вступления его в силу суд выдаст исполнительный лист, который также передается для взыскания либо в банк должника, либо судебному приставу.

Пример реального случая из судебной практики с применением расписки приводит Оксана Васильева:

“Одно из подобных дел рассматривалось Арбитражным судом Уральского округа. Здесь оспаривалась расписка как подтверждение договора займа. Сам факт займа в данном случае был подтвержден оригиналом документа от 28 февраля 2014 года. При этом сам факт составления расписки и обстоятельства ее составления не отрицались и не оспаривались, но ранее должник заявил возражения относительно даты написания расписки и размера переданных денежных средств, — говорит эксперт. — В рамках текущего спора суды отклонили заявленные должником и финансовым управляющим его имуществом доводы о безденежности договора займа, объявив их несостоятельными. Суды отметили, что отсутствие доказательств расходования должником денежных средств вовсе не опровергает реальность их передачи на основании оспариваемой расписки. Ведь нужно учитывать тот факт, что на физлицо не возложена по закону обязанность вести бухучет. А должник в силу занятой им позиции в споре попросту не заинтересован в их представлении”.

Часто задаваемые вопросы о расписке

Мы собрали еще несколько актуальных вопросов, которые раскрывают ключевые аспекты, касающиеся составления расписки:

Нужно ли заверять расписку у нотариуса

Готовую расписку совсем не обязательно заверять у нотариуса. Это следует из пункта 2 статьи 163 действующего ГК РФ. Однако помощь специалиста может пригодиться в том случае, если передается очень крупная денег, если заемщиком выступает человек, с которым собственник денег состоит не в самых близких отношениях и в ряде других ситуаций.

Так, Оксана Васильева рекомендует при передаче в долг крупных сумм оставлять не расписку, а договор займа, который следует заверить у нотариуса.

Нужны ли свидетели при составлении расписки

При совершении сделки вовсе не обязательно присутствие свидетелей. Однако, если между кредитором и заемщиком возникнет спор, то их показания могут оказаться важным фактором для суда.

Свидетелями могут быть только совершеннолетние незаинтересованные лица. Факт их присутствия нужно указать в расписке, а также в ней должны быть его ФИО, паспортные данные, адрес фактического проживания, подпись. Свидетели могут подтвердить:

дату и место передачи денежных средств и составления расписки;

что документ был составлен теми лицами, между которыми в действительности была совершена передача денежных средств.

А также иные фактические обстоятельства.

Какой срок действия расписки