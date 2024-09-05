https://ria.ru/20240905/raschety-1970740343.html
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, ей было отказано в расчётах, и поэтому приходится искать другие возможности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T10:06
2024-09-05T10:06
2024-09-05T11:48
россия
экономика
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия не отказывалась от расчетов в долларах, ей было отказано в расчётах, и поэтому приходится искать другие возможности, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывалась от расчетов в долларах, нам отказали в расчётах, и мы просто вынуждены искать другие возможности", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, экономика, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Экономика, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин
Путин заявил, что России отказали в расчетах в долларах