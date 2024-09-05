https://ria.ru/20240905/rakety-1970935920.html
В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности
В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности - РИА Новости, 05.09.2024
В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности
США считают, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T23:56
2024-09-05T23:56
2024-09-05T23:58
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ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США считают, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Воздействие от данного шага будет очень незначительным и будет представлять собой очень незначительную стратегическую ценность", - сказала в ходе брифинга Сингх, отвечая на вопрос о том, почему США не передают Киеву вооружения с высокой дальностью поражения. Представительница Пентагона, сославшись на данные американской разведки, выступила с утверждением, что "90% самолетов", задействованных в спецоперации РФ на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных Киеву территорий. "Таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости (дальнобойных ракет – ред.) ATACMS, поэтому данные ракеты не смогут достичь этих аэродромов", - указала Сингх. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
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Россия, В мире, Украина, США, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности
Пентагон: применение Киевом дальнобойных ракет не затронет российские аэродромы