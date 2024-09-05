https://ria.ru/20240905/rakety-1970935920.html

В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности

В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности - РИА Новости, 05.09.2024

В Пентагоне оценили последствия применения Киевом ракет высокой дальности

США считают, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T23:56

2024-09-05T23:56

2024-09-05T23:58

россия

в мире

украина

сша

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148086/88/1480868893_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_975dc23fad2dc625ffb9a42acb797467.jpg

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. США считают, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Воздействие от данного шага будет очень незначительным и будет представлять собой очень незначительную стратегическую ценность", - сказала в ходе брифинга Сингх, отвечая на вопрос о том, почему США не передают Киеву вооружения с высокой дальностью поражения. Представительница Пентагона, сославшись на данные американской разведки, выступила с утверждением, что "90% самолетов", задействованных в спецоперации РФ на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных Киеву территорий. "Таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости (дальнобойных ракет – ред.) ATACMS, поэтому данные ракеты не смогут достичь этих аэродромов", - указала Сингх. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, сша, сергей лавров, министерство обороны сша, нато