https://ria.ru/20240905/putin-1970806073.html

Путин рассказал, из-за чего нервничают сотрудники Минфина

Путин рассказал, из-за чего нервничают сотрудники Минфина - РИА Новости, 05.09.2024

Путин рассказал, из-за чего нервничают сотрудники Минфина

Президент России Владимир Путин рассказал, что представители Минфина РФ начинают нервничать из-за предложений о создании дополнительных преференций на Дальнем... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T13:22

2024-09-05T13:22

2024-09-05T13:22

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

экономика

технологии

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что представители Минфина РФ начинают нервничать из-за предложений о создании дополнительных преференций на Дальнем Востоке. "Мы стремимся к тому, чтобы создать здесь, на Дальнем Востоке, конкурентные преимущества и условия. Это все хорошо известно, тем более людям, которые сидят в этом зале: это и территория опережающего развития, и свободные зоны, и свободный порт Владивостока. Здесь очень много преференций создано. Когда мы начинаем в правительстве это обсуждать, министерство финансов начинает нервничать: "Еще какие-то условия хотите придумать? Ну столько там создали, столько преференций! Хватит"... Они не нервные ребята, у них все в порядке со здоровьем", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. По мнению Путина, необходимо привлекать китайских инвесторов на Дальний Восток. Однако, пока не удается привлечь достаточное количество инвестиций со стороны Китая, так как условия, которые создают китайские власти в Харбине, более выигрышные, чем те, которые создает Россия на Дальнем Востоке. "Нам нужно внимательно заглянуть в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях, с тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружеского Китая, чтобы он приходил к нам и инвестировал... Условия у нас создаются, они в целом очень хорошие, но есть, над чем работать", - добавил Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , экономика, технологии, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин