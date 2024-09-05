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Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
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12:59 05.09.2024 (обновлено: 13:04 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970799337.html
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:59
2024-09-05T13:04
россия
китай
малайзия
мария захарова
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили руководители Китая и Малайзии, а особый акцент был сделан на духовной и культурной составляющей, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как всегда, обозначены направления развития экономического, социального, международного", - прокомментировала Захарова выступление российского президента. По ее мнению, важно, что на пленарном заседании выступили представители руководства других стран - крупных государств региона. "Особый акцент сделан на цивилизационность и на ценностность, не только экономику, не только вопросы развития материальной составляющей, но и на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа", - подчеркнула представитель МИД. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, китай, малайзия, мария захарова, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Китай, Малайзия, Мария Захарова, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ

Захарова: на пленарном заседании ВЭФ Путин обозначил направления развития России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили руководители Китая и Малайзии, а особый акцент был сделан на духовной и культурной составляющей, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как всегда, обозначены направления развития экономического, социального, международного", - прокомментировала Захарова выступление российского президента.
По ее мнению, важно, что на пленарном заседании выступили представители руководства других стран - крупных государств региона.
"Особый акцент сделан на цивилизационность и на ценностность, не только экономику, не только вопросы развития материальной составляющей, но и на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа", - подчеркнула представитель МИД.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияКитайМалайзияМария ЗахароваВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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