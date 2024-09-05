https://ria.ru/20240905/putin-1970799337.html

Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ

Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024

Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:59

2024-09-05T12:59

2024-09-05T13:04

россия

китай

малайзия

мария захарова

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили руководители Китая и Малайзии, а особый акцент был сделан на духовной и культурной составляющей, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как всегда, обозначены направления развития экономического, социального, международного", - прокомментировала Захарова выступление российского президента. По ее мнению, важно, что на пленарном заседании выступили представители руководства других стран - крупных государств региона. "Особый акцент сделан на цивилизационность и на ценностность, не только экономику, не только вопросы развития материальной составляющей, но и на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа", - подчеркнула представитель МИД. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/posol-1970579057.html

россия

китай

малайзия

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россия, китай, малайзия, мария захарова, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)