https://ria.ru/20240905/putin-1970799337.html
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2024
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:59
2024-09-05T12:59
2024-09-05T13:04
россия
китай
малайзия
мария захарова
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970748404_0:154:2916:1794_1920x0_80_0_0_66370f4f0a1f24d3696183f4a03bcf79.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили руководители Китая и Малайзии, а особый акцент был сделан на духовной и культурной составляющей, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Как всегда, обозначены направления развития экономического, социального, международного", - прокомментировала Захарова выступление российского президента. По ее мнению, важно, что на пленарном заседании выступили представители руководства других стран - крупных государств региона. "Особый акцент сделан на цивилизационность и на ценностность, не только экономику, не только вопросы развития материальной составляющей, но и на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа", - подчеркнула представитель МИД. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/posol-1970579057.html
россия
китай
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970748404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c98f668cd7bd0409e436fa2066836892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, малайзия, мария захарова, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Китай, Малайзия, Мария Захарова, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ
Захарова: на пленарном заседании ВЭФ Путин обозначил направления развития России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ обозначил направления развития России, также важно, что на нем выступили руководители Китая и Малайзии, а особый акцент был сделан на духовной и культурной составляющей, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как всегда, обозначены направления развития экономического, социального, международного", - прокомментировала Захарова выступление российского президента.
По ее мнению, важно, что на пленарном заседании выступили представители руководства других стран - крупных государств региона.
"Особый акцент сделан на цивилизационность и на ценностность, не только экономику, не только вопросы развития материальной составляющей, но и на ту самую духовность, сохранение культуры, истории, традиций и особенностей каждого народа", - подчеркнула представитель МИД.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.