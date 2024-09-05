https://ria.ru/20240905/putin-1970790599.html

Путин поблагодарил участников ВЭФ за яркие выступления

Путин поблагодарил участников ВЭФ за яркие выступления - РИА Новости, 05.09.2024

Путин поблагодарил участников ВЭФ за яркие выступления

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников пленарного заседания Восточного экономического форума за яркие выступления и внимание к Дальнему... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:28

2024-09-05T12:28

2024-09-05T12:28

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970773840_0:188:2673:1692_1920x0_80_0_0_e1aa8de1da57f6f1027bb2ae667e140b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил участников пленарного заседания Восточного экономического форума за яркие выступления и внимание к Дальнему Востоку. "Я хотел бы со своей стороны поблагодарить наших гостей за их яркие выступления, содержательные, и за участие в нашей работе, за внимание к тому, что происходит в России и в российском Дальнем Востоке", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240905/malayziya-1970742272.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)