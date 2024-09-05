https://ria.ru/20240905/putin-1970790599.html
Путин поблагодарил участников ВЭФ за яркие выступления
Путин поблагодарил участников ВЭФ за яркие выступления - РИА Новости, 05.09.2024
Путин поблагодарил участников ВЭФ за яркие выступления
Президент России Владимир Путин поблагодарил участников пленарного заседания Восточного экономического форума за яркие выступления и внимание к Дальнему... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:28
2024-09-05T12:28
2024-09-05T12:28
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дальний восток
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил участников пленарного заседания Восточного экономического форума за яркие выступления и внимание к Дальнему Востоку. "Я хотел бы со своей стороны поблагодарить наших гостей за их яркие выступления, содержательные, и за участие в нашей работе, за внимание к тому, что происходит в России и в российском Дальнем Востоке", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
https://ria.ru/20240905/malayziya-1970742272.html
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россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин поблагодарил участников ВЭФ за яркие выступления
Путин поблагодарил гостей пленарного заседания ВЭФ за содержательные выступления