https://ria.ru/20240905/putin-1970789429.html
Глобальный Юг обеспечит мировое лидерство в экономике, заявил Путин
Глобальный Юг обеспечит мировое лидерство в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Глобальный Юг обеспечит мировое лидерство в экономике, заявил Путин
Страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:22
2024-09-05T12:22
2024-09-05T12:25
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается нас всех вместе, имеются в виду страны Глобального Юга в широком смысле слова, мы, конечно, должны обеспечить мировое лидерство в экономике. Имея в виду темпы развития мировой экономики и темпы развития наших стран, эта задача, безусловно, будет исполнена", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глобальный Юг обеспечит мировое лидерство в экономике, заявил Путин
Путин: страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике