https://ria.ru/20240905/putin-1970789429.html

Глобальный Юг обеспечит мировое лидерство в экономике, заявил Путин

Глобальный Юг обеспечит мировое лидерство в экономике, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Глобальный Юг обеспечит мировое лидерство в экономике, заявил Путин

Страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T12:22

2024-09-05T12:22

2024-09-05T12:25

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970774533_0:0:2495:1404_1920x0_80_0_0_8806e61cf8a76b4bb098557bd69034e7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга должны обеспечить мировое лидерство в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается нас всех вместе, имеются в виду страны Глобального Юга в широком смысле слова, мы, конечно, должны обеспечить мировое лидерство в экономике. Имея в виду темпы развития мировой экономики и темпы развития наших стран, эта задача, безусловно, будет исполнена", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Ключевые заявления Путина на ВЭФ >>

https://ria.ru/20240905/vef-1970788117.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)