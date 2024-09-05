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Путин о ситуации в Палестине: Россия поддерживает создание двух государств - РИА Новости, 05.09.2024
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12:04 05.09.2024 (обновлено: 12:16 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970783187.html
Путин о ситуации в Палестине: Россия поддерживает создание двух государств
Путин о ситуации в Палестине: Россия поддерживает создание двух государств - РИА Новости, 05.09.2024
Путин о ситуации в Палестине: Россия поддерживает создание двух государств
Позиция России по Палестине не носит конъюнктурного характера, РФ поддерживает позицию создания двух государств, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T12:04
2024-09-05T12:16
россия
палестина
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Позиция России по Палестине не носит конъюнктурного характера, РФ поддерживает позицию создания двух государств, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент России Владимир Путин. "Позиция России не носит конъюнктурного характера, она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше, и которые на мой взгляд и должны лежать в основе урегулирования – это создание двух государств. Такую позицию разделяют многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в США", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, палестина, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Палестина, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Путин о ситуации в Палестине: Россия поддерживает создание двух государств

Путин: Россия в ситуации с Палестиной поддерживает создание двух государств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Позиция России по Палестине не носит конъюнктурного характера, РФ поддерживает позицию создания двух государств, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент России Владимир Путин.
"Позиция России не носит конъюнктурного характера, она всегда была основана на решениях, которые состоялись раньше, и которые на мой взгляд и должны лежать в основе урегулирования – это создание двух государств. Такую позицию разделяют многие люди в мире, в том числе, как ни странно, и в США", - сказал Путин.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Малайзия приветствует позицию России и Китая по Ближнему Востоку
Вчера, 11:54
 
РоссияПалестинаВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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