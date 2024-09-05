https://ria.ru/20240905/putin-1970781505.html

Путин объяснил назначение цифрового рубля

Путин объяснил назначение цифрового рубля - РИА Новости, 05.09.2024

Путин объяснил назначение цифрового рубля

Цифровой рубль - это просто один из видов национальной валюты, которым будут пользоваться и участники экономической деятельности, и простые граждане, заявил... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:57

2024-09-05T11:57

2024-09-05T12:41

экономика

технологии

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Цифровой рубль - это просто один из видов национальной валюты, которым будут пользоваться и участники экономической деятельности, и простые граждане, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. Цифровой рубль – это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, технологии, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)