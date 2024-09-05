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Электроснабжение производственных мощностей важнее майнинга, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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11:54 05.09.2024 (обновлено: 11:57 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970780248.html
Электроснабжение производственных мощностей важнее майнинга, заявил Путин
Электроснабжение производственных мощностей важнее майнинга, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Электроснабжение производственных мощностей важнее майнинга, заявил Путин
Майнинг - это хорошо, но строительство жилья, снабжение электроэнергией производственных мощностей не менее важно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:54
2024-09-05T11:57
экономика
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Майнинг - это хорошо, но строительство жилья, снабжение электроэнергией производственных мощностей не менее важно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время... Этот профит энергоресурсов не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов. Майнинг - это хорошо, но строительство жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей - не менее, а может, и более важно", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Электроснабжение производственных мощностей важнее майнинга, заявил Путин

Путин: майнинг — это хорошо, но строительство жилья не менее важно

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Майнинг - это хорошо, но строительство жилья, снабжение электроэнергией производственных мощностей не менее важно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу, связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири. Но здесь есть определенные вопросы, которые возникли в последнее время... Этот профит энергоресурсов не должен превратиться в дефицит, который был бы сдерживающим фактором развития сибирских регионов. Майнинг - это хорошо, но строительство жилья, промышленных социальных объектов, снабжение электроэнергией планируемых к строительству производственных мощностей - не менее, а может, и более важно", - сказал российский лидер на пленарном заседании на полях Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики, заявил Путин
Вчера, 11:34
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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