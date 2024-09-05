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Путин назвал российский ледокольный флот уникальным
Путин назвал российский ледокольный флот уникальным - РИА Новости, 05.09.2024
Путин назвал российский ледокольный флот уникальным
Россия имеет уникальный ледокольный флот, продолжает его наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:48
2024-09-05T11:48
2024-09-05T11:48
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владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия имеет уникальный ледокольный флот, продолжает его наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин. Президент отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года. "Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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безопасность, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Безопасность, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин назвал российский ледокольный флот уникальным
Путин: Россия имеет уникальный ледокольный флот
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия имеет уникальный ледокольный флот, продолжает его наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Россия располагает уникальным ледокольным флотом, уникальным", — сказал Путин.
Президент отметил, что у России есть 34 дизельных ледокола разного класса и уровня, а также семь действующих атомных ледоколов. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас строятся три ледокола, а четвертый будет заложен в начале 2025 года.
"Еще один беспрецедентно большой мощности, по-моему, где-то 136 тысяч лошадиных сил — "Лидер" строится во Владивостоке в "Звезде". Вот эта вся группировка, безусловно, обеспечит круглогодичную провозку, потому что "Лидер" не только мощный, он еще широкий и будет обеспечивать проводку каравана судов", — сказал президент.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.