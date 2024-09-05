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Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России - РИА Новости, 05.09.2024
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11:36 05.09.2024
https://ria.ru/20240905/putin-1970774033.html
Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России
Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России - РИА Новости, 05.09.2024
Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России
Сохранить темпы роста инвестиций в РФ будет непросто, но стремиться к этому нужно, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:36
2024-09-05T11:36
экономика
россия
владивосток
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сохранить темпы роста инвестиций в РФ будет непросто, но стремиться к этому нужно, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Инвестиции в основной капитал в России по итогам первого полугодия выросли на 10,9% в годовом выражении, сообщил в конце августа Росстат. В 2023 году показатель вырос на 9,8%. "Сохранить такой же темп инвестирования будет непросто, имея в виду те обстоятельства, о которых мы сейчас только что с вами говорили. Но стремиться к этому нужно… Правительство должно подумать над тем, в каких направлениях бизнес поддержать, чтобы не было какого-то заметного серьезного и вредного для экономики в целом провала", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, удастся ли и дальше сохранить такой темп роста инвестиций. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владивосток, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России

Путин: сохранить темпы роста инвестиций будет непросто, но надо стремиться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сохранить темпы роста инвестиций в РФ будет непросто, но стремиться к этому нужно, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Инвестиции в основной капитал в России по итогам первого полугодия выросли на 10,9% в годовом выражении, сообщил в конце августа Росстат. В 2023 году показатель вырос на 9,8%.
«
"Сохранить такой же темп инвестирования будет непросто, имея в виду те обстоятельства, о которых мы сейчас только что с вами говорили. Но стремиться к этому нужно… Правительство должно подумать над тем, в каких направлениях бизнес поддержать, чтобы не было какого-то заметного серьезного и вредного для экономики в целом провала", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, удастся ли и дальше сохранить такой темп роста инвестиций.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин оценил темпы роста инвестиций на Дальнем Востоке
Вчера, 09:02
 
ЭкономикаРоссияВладивостокВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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