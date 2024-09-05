https://ria.ru/20240905/putin-1970774033.html

Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России

Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин призвал сохранить темпы роста инвестиций в России

Сохранить темпы роста инвестиций в РФ будет непросто, но стремиться к этому нужно, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:36

2024-09-05T11:36

2024-09-05T11:36

экономика

россия

владивосток

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сохранить темпы роста инвестиций в РФ будет непросто, но стремиться к этому нужно, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Инвестиции в основной капитал в России по итогам первого полугодия выросли на 10,9% в годовом выражении, сообщил в конце августа Росстат. В 2023 году показатель вырос на 9,8%. "Сохранить такой же темп инвестирования будет непросто, имея в виду те обстоятельства, о которых мы сейчас только что с вами говорили. Но стремиться к этому нужно… Правительство должно подумать над тем, в каких направлениях бизнес поддержать, чтобы не было какого-то заметного серьезного и вредного для экономики в целом провала", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей, удастся ли и дальше сохранить такой темп роста инвестиций. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/investitsii-1970714826.html

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экономика, россия, владивосток, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)