https://ria.ru/20240905/putin-1970772962.html

Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной - РИА Новости, 05.09.2024

Путин прокомментировал возможность переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин, комментируя возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:34

2024-09-05T11:34

2024-09-05T11:34

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя возможность переговоров с Украиной, заявил, что надо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают. "Надо просто искать такие... формы, такие гарантии, которые бы хоть как-то, в какой-то степени работали", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970761119.html

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экономика, россия, украина, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)