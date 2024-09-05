https://ria.ru/20240905/putin-1970770964.html

Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа, заявил Путин

Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа, заявил Путин

Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа с другими странами, сейчас наращивает поставки газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:29

2024-09-05T11:29

2024-09-05T12:40

экономика

россия

китай

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970759894_0:160:2704:1680_1920x0_80_0_0_84f78ab19cc37468108cf2e4e7156dac.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа с другими странами, сейчас наращивает поставки газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Мы будем наращивать наши поставки (газа - ред.) в другие регионы мира, постепенно… Есть хороший проект по поставкам в Китайскую Народную Республику. В следующем году мы выйдем на проектную мощность 38 миллиардов кубических метров", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970770044.html

россия

китай

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)