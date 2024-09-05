https://ria.ru/20240905/putin-1970770964.html
Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа, заявил Путин
Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа, заявил Путин
Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа с другими странами, сейчас наращивает поставки газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:29
2024-09-05T11:29
2024-09-05T12:40
экономика
россия
китай
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа с другими странами, сейчас наращивает поставки газа в Китай, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. "Мы будем наращивать наши поставки (газа - ред.) в другие регионы мира, постепенно… Есть хороший проект по поставкам в Китайскую Народную Республику. В следующем году мы выйдем на проектную мощность 38 миллиардов кубических метров", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, китай, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Китай, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия будет постепенно договариваться по поставкам газа, заявил Путин
Путин: Россия будет договариваться по поставкам газа в другие страны