Путин не усомнился в восстановлении объема экспорта газа
Путин: объем экспорта российского газа постепенно восстановится, сомнений нет
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объем экспорта российского газа постепенно восстановится, в этом сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь существуют разные возможности, и разные рынки будем осваивать, по свопу будем работать, будем разжижать, как я уже сказал. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж. Здесь сомнений нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Путин также добавил, что Россия будет развивать собственную экономику.
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"Нам во многих регионах, кстати, на Дальнем Востоке, не хватает же газовой генерации. Нужно объединять, у "Газпрома" такие планы есть. Объединять европейскую часть газотранспортной системы, дальневосточную, чтобы перетоки соответствующим образом осуществлять. Все это в наших планах, все это будет реализовано", - добавил глава государства.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце августа подчеркивал, что "Газпром" развивает сотрудничество со странами, которые в настоящее время выступают новыми мировыми экономическими центрами роста. Среди ключевых партнёров компании – крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь – Китай, куда газ идет по газопроводу "Сила Сибири" и с 2027 года пойдет по "дальневосточному" маршрут. Также "Газпром" расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.