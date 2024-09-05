https://ria.ru/20240905/putin-1970770044.html

Путин не усомнился в восстановлении объема экспорта газа

Путин не усомнился в восстановлении объема экспорта газа - РИА Новости, 05.09.2024

Путин не усомнился в восстановлении объема экспорта газа

Объем экспорта российского газа постепенно восстановится, в этом сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:26

2024-09-05T11:26

2024-09-05T13:36

экономика

владимир путин

россия

дальний восток

владивосток

газпром

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Объем экспорта российского газа постепенно восстановится, в этом сомнений нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь существуют разные возможности, и разные рынки будем осваивать, по свопу будем работать, будем разжижать, как я уже сказал. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж. Здесь сомнений нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Путин также добавил, что Россия будет развивать собственную экономику."Нам во многих регионах, кстати, на Дальнем Востоке, не хватает же газовой генерации. Нужно объединять, у "Газпрома" такие планы есть. Объединять европейскую часть газотранспортной системы, дальневосточную, чтобы перетоки соответствующим образом осуществлять. Все это в наших планах, все это будет реализовано", - добавил глава государства.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце августа подчеркивал, что "Газпром" развивает сотрудничество со странами, которые в настоящее время выступают новыми мировыми экономическими центрами роста. Среди ключевых партнёров компании – крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В первую очередь – Китай, куда газ идет по газопроводу "Сила Сибири" и с 2027 года пойдет по "дальневосточному" маршрут. Также "Газпром" расширяет сотрудничество со странами Центральной Азии.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970771557.html

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экономика, владимир путин, россия, дальний восток, владивосток, газпром, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)