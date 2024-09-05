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Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
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11:36 05.09.2024 (обновлено: 12:41 05.09.2024)
https://ria.ru/20240905/putin-1970768008.html
Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:36
2024-09-05T12:41
европа
владимир путин
экономика
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Мы свои вопросы решим. Да, с какими-то может быть потерями, но все равно решим. А те, кто не хотят с нами сотрудничать, пускай несут тогда убытки. Мы же видим, что в европейских странах происходит, многие из них балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться. Потому что те, кто поставляет им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных интересах, национальных", - сказал российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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европа, владимир путин, экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире
Европа, Владимир Путин, Экономика, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , В мире
Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Путин: многие европейские страны балансируют на грани рецессии, будет хуже

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Мы свои вопросы решим. Да, с какими-то может быть потерями, но все равно решим. А те, кто не хотят с нами сотрудничать, пускай несут тогда убытки. Мы же видим, что в европейских странах происходит, многие из них балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться. Потому что те, кто поставляет им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных интересах, национальных", - сказал российский лидер.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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