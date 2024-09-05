https://ria.ru/20240905/putin-1970768008.html

Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024

Европа балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного... РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:36

2024-09-05T11:36

2024-09-05T12:41

европа

владимир путин

экономика

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970753762_0:18:3079:1749_1920x0_80_0_0_98724f3e5b2f4d4f2d216185c38049ce.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Многие европейские страны балансируют на грани рецессии и ситуация будет усугубляться, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума."Мы свои вопросы решим. Да, с какими-то может быть потерями, но все равно решим. А те, кто не хотят с нами сотрудничать, пускай несут тогда убытки. Мы же видим, что в европейских странах происходит, многие из них балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться. Потому что те, кто поставляет им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных интересах, национальных", - сказал российский лидер.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/putin-1970769230.html

европа

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, владимир путин, экономика, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , в мире