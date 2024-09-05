https://ria.ru/20240905/putin-1970767495.html

Путин: Россия будет уважать решение американцев, которые выберут президента

Путин: Россия будет уважать решение американцев, которые выберут президента - РИА Новости, 05.09.2024

Путин: Россия будет уважать решение американцев, которые выберут президента

Новый президент США станет выбором американского народа, Россия будет к нему относиться с уважением, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент РФ Владимир РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:10

2024-09-05T11:10

2024-09-05T11:23

россия

сша

владивосток

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Новый президент США станет выбором американского народа, Россия будет к нему относиться с уважением, сообщил на пленарном заседании на ВЭФ президент РФ Владимир Путин. "Это выбор американского народа… В конечном итоге выбор - за американским народом, и мы будем с уважением относиться к этому выбору", - сказал Путин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240905/vef-1970740702.html

россия

сша

владивосток

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россия, сша, владивосток, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)