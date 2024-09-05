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Путин надеется, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа
Путин надеется, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа - РИА Новости, 05.09.2024
Путин надеется, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций, мы надеемся, что кандидат на должность главы государства Камала Харрис этого не повторит, РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:20
2024-09-05T11:20
2024-09-05T12:24
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дональд трамп
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
выборы президента сша — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций, мы надеемся, что кандидат на должность главы государства Камала Харрис этого не повторит, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в четверг, выступая на пленарном заседания Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин отметил, что, раз Харрис так заразительно смеется, у нее все хорошо."Вот Трамп: он же ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода", - сказал Путин на том же заседании.Выборы президента в США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, сша, владивосток, дональд трамп, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , выборы президента сша — 2024, камала харрис
Россия, США, Владивосток, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Путин надеется, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа
Путин: Трамп ввел огромное число санкций, надеемся, что Харрис этого не повторит