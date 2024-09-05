https://ria.ru/20240905/putin-1970766806.html

Путин надеется, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа

Путин надеется, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа - РИА Новости, 05.09.2024

Путин надеется, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций, мы надеемся, что кандидат на должность главы государства Камала Харрис этого не повторит, РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:20

2024-09-05T11:20

2024-09-05T12:24

россия

сша

владивосток

дональд трамп

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

выборы президента сша — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп ввел против РФ огромное число санкций, мы надеемся, что кандидат на должность главы государства Камала Харрис этого не повторит, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в четверг, выступая на пленарном заседания Восточного экономического форума во Владивостоке, Путин отметил, что, раз Харрис так заразительно смеется, у нее все хорошо."Вот Трамп: он же ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода", - сказал Путин на том же заседании.Выборы президента в США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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