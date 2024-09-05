https://ria.ru/20240905/putin-1970766651.html
Рынок труда в России находится в уникальном положении, заявил Путин
Рынок труда в России находится в уникальном положении, заявил Путин - РИА Новости, 05.09.2024
Рынок труда в России находится в уникальном положении, заявил Путин
Рынок труда в России находится в уникальном положении, безработица – порядка 2%, нужно повышать производительность труда, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 05.09.2024
2024-09-05T11:19
2024-09-05T11:19
2024-09-05T11:20
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рынок труда в России находится в уникальном положении, безработица – порядка 2%, нужно повышать производительность труда, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Рынок труда действительно находится в уникальном положении — 2,4% (безработица – ред.), по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства", — сказал Путин. "Как можно решать? Первое, повторяю: нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы было модно иметь много детей… Второе направление — это повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов", — добавил президент. Он отметил, что нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>
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россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Рынок труда в России находится в уникальном положении, заявил Путин
Путин: рынок труда в России находится в уникальном положении
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Рынок труда в России находится в уникальном положении, безработица – порядка 2%, нужно повышать производительность труда, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Рынок труда действительно находится в уникальном положении — 2,4% (безработица – ред.), по-моему. Такого никогда не было в нашей истории. Связано это с потребностями реального производства", — сказал Путин.
"Как можно решать? Первое, повторяю: нужно заботиться о населении, повышать рождаемость, создавать условия для того, чтобы люди обзаводились большой семьей, чтобы было модно иметь много детей… Второе направление — это повышать производительность труда, чтобы меньшим количеством работников можно было добиваться больших результатов", — добавил президент.
Он отметил, что нужно внедрять искусственный интеллект, вводить современные методы управления производством, роботизировать его.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.