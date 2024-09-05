https://ria.ru/20240905/putin-1970762158.html

Путин заявил о снижении инфляции в России

Путин заявил о снижении инфляции в России - РИА Новости, 05.09.2024

Путин заявил о снижении инфляции в России

Инфляция в России начала снижаться, и это хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.09.2024

2024-09-05T11:03

2024-09-05T11:03

2024-09-05T14:01

россия

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инфляция в России начала снижаться, и это хорошо, заявил президент РФ Владимир Путин."Все хорошо не бывает. В Малайзии, например, 2% инфляция, у нас, к сожалению, больше: целевой показатель – 4%, а он достиг 9,2% недавно. Правда, сейчас имеет тенденцию к снижению – уже меньше 9%. И это хорошо", - сказал он на пленарном заседании на полях ВЭФ.Росстат в среду сообщил, что впервые в году зафиксировал недельную дефляцию: с 27 августа по 2 сентября она составила 0,02% за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию, стоимости авиаперелетов и путевок в дома отдыха. Это привело к тому, что снизилась и годовая инфляция - до 8,87% с 9,01% неделей ранее.По прогнозу ЦБ, темпы роста цен к концу года должны замедлиться до 6,5-7%, а по итогам следующего - до 4-4,5%.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)